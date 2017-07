"Syntaxis" y las corrientes sintácticas (y 2)

M uchos de los escritores e intelectuales que de 1983 a 1993 dieron forma a la revista Syntaxis, editaban con anterioridad el suplemento literario Jornada Literaria. Comenzó a salir en 1981 y lo coordinaron al principio Sebastián de la Nuez, Manuel Castañeda, Andrés Sánchez Robayna, Félix Casanova de Ayala y Miguel Martinón, aunque la voz cantante, según el propio Martinón, la llevaba quien luego sería director de Syntaxis. Refiriéndose al suplemento ha escrito Martinón: "En ese tiempo he tratado de mantener la acertada orientación que señaló desde su fundación Andrés Sánchez Robayna, insuperable coordinandor de los primeros años de nuestro suplemento." En torno a esas páginas cristalizó un espacio de convergencia verdaderamente fecundo. Nilo Palenzuela, Miguel Pérez Corrales, Fernando Castro, Sánchez Robayna y Martinón, que luego se reunirían en torno a Syntaxis, trabajaban codo con codo en Jornada literaria. Pero también Juan Goytisolo, George Steiner, W. Carlos Williams, Kevin Power, Gérard de Cortanze, Ángelos Sikelianos, Salvador Espriu, Ramón Xirau, Octavio Paz, Michel Butor, entre otros, son algunos de los nombres que se pasearon por sus dos hojas semanales, en las que de modo muy especial se intentaba analizar y rescatar las experiencias más sólidas de la vanguardia histórica insular, olvidada hasta ese momento bajo la larga noche franquista. La necesidad de dar un cauce expresivo de mayor relieve y difusión internacional a esas precisas experiencias (y sus implicaciones estéticas en lo contemporáneo) y, sobre todo, de conectarlas con sus propias actividades creativas mediante un salto crítico que superara el arco temporal de la cultura inmovilista de la Dictadura, los condujo a la idea de fundar en 1983 su propia plataforma de expresión.

No puedo hablar por quienes hicieron o colaboraron con Syntaxis, hablo solo por mí y, disculpándome por ello, por algunos escritores de mi promoción. Para nosotros, Syntaxis representó y representa (lo he dicho otras veces) un proyecto que iba más allá de los límites cronológicos en que la revista se desarrolló. Llegó hasta nosotros en ese momento, nos inspiró entonces (las revistas Paradiso, Vulcane, Piedra y Cielo nacieron por ello) y nos inspira hora para continuar, y aun espero que se perpetúe en las mentes de sus lectores futuros. Que desapareciera en 1993, aunque nos resultara triste entonces, no significó en modo alguno la emulsión de los principios que sustentaban aquel proyecto, sino todo lo contrario, significó la ratificación de un camino crítico y creativo que, a la vista está, no ha perdido ni un ápice de su vigencia.

En cada una de sus entregas, ya fuera de modo directo o indirecto, representándolos y examinándolos bajo una luz novedosa, Syntaxis apuntaba siempre a los fundamentos de la modernidad: el Barroco y sus transformaciones (como el llamado barroco de la levedad), naturalmente el romanticismo radical europeo, la tradición simbolista, las experiencias de las vanguardias históricas y las neovanguardias, tanto europeas como americanas, los neo-expresionismos occidentales.

Syntaxis también atendió a las experiencias plásticas internacionales que se sintieron próximas a la herencia de estas principales corrientes: desde Ernesto Tatafiore hasta Tàpies, desde Penck hasta Salvo. Igualmente examinó la poesía contemporánea y defendió una línea lírica fundamentada en irrenunciables principios modernos, es decir, defendió una literatura dotada de pulsión crítica, dotada de memoria, de pensamiento, de ingenio, de capacidad experimental. Precisamente los datos a los que parecía oponerse la poesía de moda y superficial de aquellos años. En el ámbito de Canarias, no solo mostró su interés por la sistematización de la vanguardia histórica insular, sino que fue la fragua intelectual y creativa de sus editores, claro está, y de otros escritores y pintores próximos a su espíritu.

Syntaxis apuntó siempre, en fin, hacia lo singular a través de lo universal, a lo extraordinario a través de lo local, y por ello representa sin duda un modo radical de leer o de imantar los signos (ciertos signos, claro) universales de la cultura para adicionarlos a la imagen propia, a la imago insularum. Dicho de otra manera: se pueden ver los treinta y un números de la revista como un gran tejido de pensamiento en el que quedan representados y urdidos críticamente aquellos elementos del arte y la literatura mundiales que más interesarían a la imaginación insular a la hora de reelaborar, por incorporación de datos afines, la mente de la cultura en las Islas, en especial la cultura literaria y plástica. En eso consisten las corrientes sintácticas hoy: guiar al lector y a los creadores venideros, entre los que me incluyo, hacia el conocimiento integrador de lo excepcional, local o internacional, y enraizarlo al mismo tiempo en el seno de la tradición occidental y los espacios literarios locales.

Supongo que quienes hicieron posible esta revista son conscientes de que obraron un milagro que, por desgracia, por las propias especificidades de la revista, no ha sido difundido como merece. Y creo que se debe romper esta inercia. Debemos vindicar Syntaxis y lo que la revista creó: un sistema de valores estéticos, una posición intelectual y un modo de leer la tradición. El primer escollo, supongo, se deriva del propio ideario de la revista, de su posición estética extrema y su rechazo tácito a los abusos de la posmodernidad española. Para muchos, por lo tanto, y por desgracia, Syntaxis y todo lo que estuviera a su alrededor era y será todavía elitista e ininteligible. Para mí y para muchos escritores de mi generación constituyó, en cambio, una especie de "curso délfico" del que cada cual ha extraído sus propias conclusiones y sus vías de evolución. No olvidaré jamás que la lectura de sus páginas me condujo a obras de poetas, escritores, pintores, traductores y ensayistas de primer orden, cuyos nombres, por cierto, eran evitados en las revistas y suplementos literarios españoles mayoritarios por representar una literatura conflictiva y de difícil (o imposible) encaje en el mapa oficial. Tal vez por ello, pese a que hay un alto índice de consenso en torno a su excelencia, Syntaxis no ha sido reeditada ni de manera facsimilar ni a través de Internet, ni sus contenidos han visto la luz por otras vías. Incomprensiblemente, Syntaxis no poseía hasta hace bien poco siquiera una entrada en Wikipedia.

En Canarias, Syntaxis está a la atura de Gaceta de Arte, La Rosa de los Vientos, Cartones, por no caer en la grosería de afirmar que las supera. Nombro Gaceta de arte porque es justamente en Canarias donde Syntaxis resulta más ignorada. Mucho más ahora, cuando lo supuestamente alternativo se considera lo único moderno y el único camino posible hacia el futuro. No podemos permitir que uno de los hitos más altos de nuestra cultura literaria caiga, como fue el caso de Gaceta de Arte durante muchos años, en el olvido o en el desprecio. Syntaxis pertenece a esa tradición de revistas arriesgadas en sus posiciones y atentas a lo excepcional que surge a principios del siglo xx en los principales focos de renovación estética y literaria europeos, revistas en las que se debatía la continuidad misma de la cultura, la subsistencia del pensamiento crítico y la ampliación de los procesos creativos.

Esto es lo que ha convertido a Syntaxis, fuera de Canarias, en una revista imprescindible y mítica. Seamos dignos herederos de ese espíritu crítico y utópico, porque no otra cosa, en suma, fue esta revista.