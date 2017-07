Por un Tacoronte bilingüe

Si hay una frustración en mi vida, es la de no ser capaz de mantener una conversación en inglés. Si en mi juventud no era algo tan importante, hoy en día es imprescindible. Por ese motivo, haré todo lo que esté en mi mano para que las generaciones futuras de tacoronteros no sufran esta misma carencia.

La lengua inglesa representa en nuestros días la herramienta de comunicación imprescindible entre personas de diferentes orígenes. Y es un requisito imprescindible para acceder a muchos puestos de trabajo. Comprender y expresarnos en esa lengua se ha convertido en una bandera en nuestro país y aspiro a que nuestros niños, cada vez desde más pequeños, puedan hacer uso de ella como si fuese la suya propia.

El porcentaje de población que en España es capaz de mantener una conversación es inglés es muy bajo, muy lejos de otros países, como los nórdicos, que alcanzan cifras superiores al 80%. Me preocupa y me ocupa, que nuestros jóvenes dispongan de todas las herramientas posibles para que en un plazo no muy lejano, Tacoronte pueda alcanzar esos niveles europeos.

¿Cómo se puede lograr que un pequeño, de poco más de 3 ó 4 años, empiece a escribir, hablar e incluso pensar en una lengua diferente a la que utiliza en casa con la familia? La experiencia demuestra que lo mejor es introducir su práctica de manera tan rutinaria, habitual y continua que no pueda diferenciar entre ésta y aquella.

Desde el Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tacoronte estamos dispuestos a promover acciones que favorezcan este aprendizaje temprano. Para ello, hemos aprobado en los Presupuestos municipales una partida de 25.000 euros para financiar la contratación de auxiliares de conversación nativos, que se integrarán, de manera permanente y durante todo el curso escolar 2017/18, en los colegios de nuestro municipio. Serán la piedra angular de un Tacoronte bilingüe, que ayudará de manera importante a que nuestros niños, día a día, sientan como suya la lengua inglesa. Estas contrataciones serán posibles gracias a la firma de un convenio con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que pretendemos se apruebe en el próximo Pleno. Nuestro agradecimiento a la Consejera, Viceconsejero y Director General de Ordenación e Innovación que con tanto interés han acogido nuestra propuesta.

Un Tacoronte bilingüe es posible si entre todos aunamos esfuerzos.