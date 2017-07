Que el Tenerife no haya conseguido ascender a Primera en la liga de fútbol nacional no debería distraernos. Nuestra Isla está de moda. Me apetece escribir en positivo sobre los logros conseguidos por compañías de esta tierra, instituciones y personalidades que están contribuyendo, y mucho, a poner a Tenerife en el mapa mundial como un destino de referencia en múltiples aspectos.

Los mejores toboganes del mundo



Empiezo con el reconocimiento conseguido por el Siam Park de Adeje que, por cuarto año consecutivo, se posiciona como el mejor parque acuático del planeta, según los viajeros de TripAdvisor. Ojo porque es el único parque acuático español que ha ganado un premio en la lista global y es el único de todo el país que ha conseguido ganar en cuatro ocasiones este reconocimiento. Desde luego Siam Park nos pone en la primera línea de la industria turística, y en eso tiene mucho que ver la familia Kiessling.

Mi amigo Wolfgang, alemán de nacimiento y canario de adopción y corazón, estuvo presente en la entrega del premio junto a su hijo Christoph, que últimamente está más en Gran Canaria que en Tenerife para sacar adelante sus próximos proyectos en Canarias: el Acuario Poema del Mar, en Las Palmas, y el Siam Park de Maspalomas. Asegura el señor Kiessling que se siente orgulloso de la dimensión mundial que ha tomado el Siam Park y expresó su satisfacción por este galardón que conceden los usuarios de la prestigiosa web de viajes a través de sus opiniones.

Si hay algo que caracteriza a esta familia es apostar siempre por el sello de calidad. Precisamente eso se ha convertido en la prioridad absoluta de la compañía Loro Parque. Para cumplirlo emplean los últimos desarrollos tecnológicos en cada detalle del recinto: las atracciones son construidas con los mejores materiales y probadas sin descanso para asegurar su seguridad. Además, el ahorro de energía en el sistema de agua con la que se alimenta el parque ha supuesto que le otorguen a Siam Park el certificado Biosphere Park que acredita la responsabilidad con el entorno. Y hablando de certificados, me ha hecho llegar Wolfgang una carta abierta donde expone su tristeza por las múltiples críticas vertidas en los últimos tiempos por algunos colectivos sobre su buque insignia: el Loro Parque. Estas organizaciones ponen en duda el bienestar de los animales que viven en este espacio. Contra esto Kiessling solo puedo aportar decenas de certificados que garantizan el buen cuidado de los moradores del parque, su contribución a la lucha contra la extinción de especies y lo óptimo del entorno en el que viven los animales. Hablamos de los principales certificados a nivel internacional, como el último conseguido hasta el momento. American Humane, la mayor organización acreditadora del bienestar animal a nivel mundial, ha otorgado recientemente su certificación del programa mundial American Humane Conservation a Loro Parque. El zoológico, ubicado en Puerto de la Cruz, de 13,3 hectáreas, ha logrado superar una auditoría realizada por terceros para convertirse en la primera institución europea en obtener el prestigioso visto bueno de Humane Certified (TM) del programa.

Excelencia médica ´made in Tenerife´

Tenemos mucho que celebrar. Aprovecho para trasladar mi felicitación en nombre de la sociedad canaria a un tinerfeño ilustre por los logros conseguidos en el campo de la medicina estética. Antonio García, el responsable del Centro de Salud Estética, considerado como uno de los mejores profesionales de España en esta especialidad, se ha hecho con el prestigioso Premio A tu salud a la excelencia en cirugía de la mama. Un reconocimiento que recogió en Madrid de manos de la Ministra de Sanidad del Gobierno español, Dolors Montserrat. Antonio no para de recoger galardones y de formarse por medio mundo para mejorar los servicios que ofrece en su centro. Recientemente ha visitado Mónaco y Estocolmo para aprender de los mejores profesionales de la medicina estética a nivel internacional y participar en diferentes congresos. Adjunto en este reportaje una fotografía de Antonio con el Doctor Francisco Mojica, otro de los premiados y candidato al Premio Nobel de Medicina. Da gusto compartir la felicidad de canarios de éxito.

¡Ay Bajamar!

Me encanta la costa de La Laguna. Qué maravilla de piscinas, las de Bajamar, para disfrutar de un día en familia. Unas piscinas, por cierto, también de campeonato. Un grupo de niños fueron los encargados de izar el pasado jueves la Bandera Azul en esta zona de baño, el distintivo de calidad que por cuarto año consecutivo recibe este espacio en reconocimiento a la calidad de sus aguas, de sus instalaciones y servicios. El acto estuvo presidido por la primera teniente de alcalde del municipio, Mónica Martín, y contó con la asistencia de otros miembros de la Corporación junto con una amplia representación de los trabajadores municipales que han colaborado activamente, y con su esfuerzo, en el logro de este galardón. La bandera azul ha sido uno de los tantos empecinamientos de Mónica Martín. Lo que se propone lo consigue. A esto hay que sumar que La Laguna también ha renovado este año el galardón de Sendero Azul de Punta del Hidalgo por decisión de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la única distinción, por cierto, en esta categoría conseguida en Tenerife.