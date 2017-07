¿Para qué comparecer?

¿Las comparecencias son necesarias? La última, desde luego, no. ¿ Para qué se citá al hombre más abominable de este país?, pues sobre todo para ver de nuevo su rostro, duro, desafiante, burlón y chulesco. En esta comparecencia ha demostrado el sujeto que no tiene rivales a su altura. Los comisionados representantes de PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV, (EH-Bildu) y otros, con sus preguntas harto conocidas por todos, como lo son para el interrogado, no consiguieron en momento alguno inquietarle, es más hasta les puso a sus señorías un cartelito: "vuelvo en cinco minutos", los que empleó para tomar un café. Entró en la sala con decenas de cámaras, con porte de haber quién da más y salió sin pena pero con la arrogancia que le define. En cambio hay una nota fusa o semi, que entona la composición. Aparece fuera y dentro del pentagrama, según quien la lea. Dentro porque la nota la compuso el Sr. Bárcenas y nadie averiguó la letra por más que se esforzaron en preguntar. Pero fuera de las cinco líneas quedaba la nota difusa, fue la del PP, que como no quería romper la armonía de la composición, decidió hacer borrón y salirse por la tangente, es decir, nada de preguntas que ya se han hecho bastantes. Como ellos dicen (PP), como la comparecencia es ilegal que respondan desde el Constitucional, que sí es legal.

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.