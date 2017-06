Las cartas

Me escriben de París. "No es agradable el ambiente, esta ciudad ha perdido alegría. La gente disimula, pero no están bien. Los golpes han sido muy fuertes y algunos agoreros anuncian restricciones económicas muy duras. Este país no está preparado para eso, no tiene un entramado social y familiar tan potente como España, gracias al cual ha aguantado todo lo que le ha pasado". Me escribe una amiga francesa. Hace mucho que no nos vemos. Es más, creo que no nos hemos visto nunca, pero nos escribimos de vez en cuando. Cartas, claro, no correos electrónicos. Yo utilizo cuartillas Galgo; ella un papel azul muy clarito y fino, formato "holandesa" que siempre dobla en cuatro. Los dos utilizamos pluma. Yo casi siempre escribo en azul oscuro, a veces en negro; ella en verde o en un simpático burdeos. "De todas formas, mis alumnos todavía muestran algún interés por las cosas. El otro día inicié una serie de clases sobre Jorge Semprún. Los pocos que lo conocían ignoraban que era español. Casi todos se han entusiasmado con su trayectoria, la guerra, la resistencia, el campo de concentración, la lucha clandestina en España? Ahora solo necesito que se encariñen un poco con su literatura". Le he recomendado que empiece con Autobiografía de Federico Sánchez, yo mismo la estoy leyendo de nuevo para curarme de los espantos del estalinismo cubierto de populismo que pretende salvarnos, puro mesianismo tergiversado. "Supongo que habrá sido una triste noticia la muerte de Juan Goytisolo". Siempre me ha fascinado cómo juegan los franceses con los adjetivos. Si la noticia puede considerarse triste, le escribo, es más por el tratamiento informativo que se ha hecho de ella que por el propio hecho inexorable del fallecimiento del escritor. No sé si se dará cuenta que me estoy refiriendo, en especial, al diario El País, que desveló, sin venir mucho a cuento, que le estaba pagando 3.000 euros al mes a Goytisolo a cambio de nada. No me parece mal ni bien, el pago, desconozco el interés informativo de contarlo. Al fin y al cabo, Juan Goytisolo, nunca más apropiado decirlo, fue una seña identidad incuestionable del periódico desde su nacimiento. "Aquí también está haciendo mucho calor. Hoy algo menos. Me agobia, y la humidité". Lo escribe en francés para enfatizar, sabe que a mí también me molesta, sobre todo en estas fechas y en Barcelona.En realidad, todo lo escribe en francés.