Convendría que Sánchez, Iglesias y Rivera dejaran de una vez de autoengañarse o engañarnos a todos. Saben que ningún candidato de cualquiera de los tres partidos va a gozar del apoyo de los otros dos en una moción de censura que libere al Gobierno de un PP que no saldrá de los juzgados en un montón de años. Los tres saben también que la demoscopia es imprevisible, y que lo que hoy es retroceso de los de Rajoy puede convertirse en recuperación por cualquier casualidad. Por tanto, están perdiendo una oportunidad de oro para provocar elecciones anticipadas en una coyuntura favorable para PSOE, Podemos y C's, la de un PP con menos caja B que nunca y que estaría fuera del gobierno. Ante tanta evidencia, parece mentira que Sánchez, Rivera e Iglesias, o al menos los dos primeros, pues el de Podemos ha quemado sus cartuchos con la moción, no llamen a Revilla y le pidan que presida un gobierno de independientes que se forme solo para celebrar en el plazo más breve posible unas elecciones limpias de cualquier sospecha. Si no se atreven porque, conscientes o no pero cobardes en cualquier caso, quieren que Rajoy se abrase en la hoguera catalana, habrá que decirles que la historia no perdona a quienes no fueron valientes cuando tocaba serlo.