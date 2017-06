Juntas, por desgracia no revueltas

MarioKissme y Mariana Echeverri intervienen conjuntamente el espacio expositivo Área 60 de TEA en The witch and the bitch. Las artistas intentan conjurarse sin éxito en una unión que, presumiendo de ser atrevida y espontánea, deviene en cohibida y forzada. Una propuesta que promete ser "un acto de disidencia", pero cuyo arrojo no se aventura más allá de la intención.

Al enfrentarme al texto de la exposición, firmado por Raisa Maudit, comisaria de la muestra, me encuentro con una apuesta por lo excluido, lo oculto y lo subversivo, en una estrecha relación con la iconografía de la magia y la brujería. Una brujería que, antes de entrar a la sala, presiento como revulsivo nunca tan necesario, ante una realidad social cada vez más plagada de cazas de brujas.

Tras la cortina de la entrada al Área 60, según dice la hoja de sala, me espera un akelarre, una experiencia que preveo extraña, inquietante; y hasta espeluznante. Entro, pues, al recinto y, sí, todo esto pasa por mi cabeza: veo tremendas lenguas de resina, melenas que cuelgan del techo, mejunjes y pociones, seres robóticos que se revuelven y chirrían. Y todo ello es turbador; pero, sin embargo, no puedo evitar percibir como algo empaña este ambiente: una, muy obvia, sensación de familiaridad. Aquella que se siente en una fiesta de Halloween, o en La Casa Encantada de un parque de atracciones.

Me encuentro con un escenario cómodo, en el mal sentido de la palabra; con una rareza impostada; una extrañeza medida, no lo suficiente como para ser una característica a alabar. Entonces, tras reconocer mi decepción, me pregunto ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha sobrado? O, más bien, ¿qué es lo que esperaba? Y me contesto: Pues tal vez algo como el pequeño fanzine que encuentro en una repisa junto a la entrada: ambiguo, confuso y desarrapado. Imágenes y textos concienzudamente revueltos a la manera de una pócima. Revoltura, revoltijo y revuelta que, para mi disgusto, no han podido rebosarse más allá de estas páginas y llenar el espacio expositivo.

De nuevo recuerdo el texto, que me prometía una simbiosis entre los trabajos de la tríada formada por MarioKissme, Mariana Echeverri y Raisa Maudit, y percibo que esta supuesta indistinción entre ellas no va más allá de la falta de cartelas. Una separación, excesivamente higiénica e inesperada -nunca se me habría ocurrido que la obra de estas artistas pudiera resultar incompatible-, daña el interés del conjunto.

Las obras, efectivamente, se tocan entre sí; pero no como dos amantes, y tampoco como dos boxeadores. Más bien como los hombros de dos extraños, uno junto al otro, en un par de asientos de transporte público. Y, aun así, sin sacar partido a la tensión que esto conlleva.

The witch and the bitch ha respetado, sorprendentemente, demasiadas barreras para una propuesta con intenciones, en principio, tan queer. Un ejemplo de cómo "salirse del tiesto" asusta hasta al más pintado, de cómo la intención no es lo único que cuenta. De cómo estar juntas pero, por desgracia, no revueltas.