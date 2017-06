Los transportes

Transporte público, transporte privado: ante la disyuntiva me arriesgaré, tendré detractores o complicitas, dos palabras para el arranque. Cada vez va siendo más habitual viajar con más confortabilidad que dista de la incomodidad. Se modernizan los medios de transporte públicos y privados, porque para eso estamos en una sociedad avanzada, consumista con el horizonte deudita. En el transporte aéreo comercial hay una gama de billetes donde elegir. Los bolsillos con más aguante económico sin duda son más proclives a la comodidad. La clase superior bisnes es la que se lleva la estrella Michelín. Dependiendo de la duración del vuelo, puedes hasta dormir en cama, se incluye en el precio los ronquidos, que a tu compañero/a de viaje no le llegan, por la distancia que los separa. Las otras clases son confortables pero con menos espacios: más incómodas, duele menos a la cartera y más a los lumbares. Todo es cuestión de precio. En el transporte por carretera, en la variante: taxi o vehículos privados con conductor, los unos con más presencia en el sector, recelan de las artes de los otros y no terminan de entenderse. La empresa de transportes Titsa de Tenerife anunció recientemente que su flota de guaguas se modernizaría paulatinamente, en un 50% de vehículos nuevos. En las líneas de tránsito turista es visible el anuncio. En una de esas líneas lo he podido comprobar, he viajado en clase bisnes: del final de mis rodillas al asiento de enfrente quedaba un hueco de más de dos palmos y esto no es todo, el precio del billete, el mismo que al resto de los pasajeros, ellos no tuvieron mi suerte en la elección del asiento. Se deja para otra ocasión escribir a cerca de otros transportes, marítimo, ferrocarril...

