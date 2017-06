Carlota Mantecón con sus Principiantes

Hace tiempo que el Leal.Lav, Laboratorio de Artes en Vivo del Teatro Leal de La Laguna, toma una dirección orientada realizar talleres y prácticas abiertas con los artistas programados, cultivando y regenerando el contexto artístico local, compartiendo herramientas y también espacios de encuentro y reflexión sobre la escena contemporánea. Vista esta necesidad, en diálogo con la bailarina Carlota Mantecón, se plantea Principiantes, primera actividad de larga duración del Leal.Lav para trabajar con grupos específicos durante tres meses de investigación. En el caso de Carlota, han sido diez mujeres mayores de 65 años, que han investigado juntas la danza contemporánea en sus cuerpos, y sus cuerpos en la danza contemporánea. Un ejercicio de empoderamiento y de visibilización, un reto festivo a través del cual encontrarse entre ellas y mostrarse, con tanta fuerza como delicadeza, el pasado domingo 25, ante un público estupefacto y emocionado cuando estas mujeres demuestran todo de lo que son capaces.

Últimamente me cuesta escribir. Y hoy no debo hablar de una pieza escénica sino de una experiencia vital. Una semilla que cae en tierra fértil para que crezca una planta de la que brotan diez hermosas flores. En este espacio tan pequeño no cabe algo tan hermoso. Si me siguen la corriente les señalaré algún punto esencial de esta experiencia para que no la pierdan de vista, porque es emocionante, poderosa y necesaria. Y para ampliar la información, lo primero sería pedirles que busquen la entrevista que a comienzos de estos tres meses realizamos con la propia Carlota desde Lagenda de Tenerife (el número de mayo).

Trabajar la colectividad es poderoso. En este caso (a las mujeres les suele pasar más) el grupo nunca se había visto, pero se reconocía. Una de las misiones de Principiantes tal vez haya sido pasar ese conocimiento invisible de la mirada a los cuerpos. Cuerpos de madres, abuelas, tías, hermanas, vecinas, madrinas... hechas a representar la figura de esas mujeres que nos han cuidado, capaces de presentarse ahora con nombre propio: Susi, Mercedes, Carmen, Rosa, Conchi, Yaya, Lourdes, Chencha, Marisa y Pilar han tenido la valentía de hacernos un regalo precioso, dando voz a su generación y dejando paralizadas o haciendo bailar una sala repleta de gente de todas las edades. Del bolero a la música electrónica, el silencio para escuchar el movimiento de sus cuerpos en una danza atómica, que autogestionaron en escena a partir del trabajo con Carlota. Mujeres capaces, después de todo, de sonreír, moviendo el cuerpo con alegría. Y toda su sabiduría en movimiento, libre, como se mueve la de la niña que nunca han dejado de ser.

Adán Hernández