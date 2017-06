Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

Agradecimiento a la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife por la actuación realizada por un grupo de efectivos con mucha humanidad.

Cerca de las nueve de la noche del pasado sábado día 24 en el municipio de Fasnia, un familiar sufrió una caída y se dañó una rodilla. Es una persona que pesa bastante y no podíamos moverla, por lo que solicité ayuda al puesto de la Guardia Civil de Candelaria. Inmediatamente me llamaron desde Güímar y me comentaron que mandaban a una unidad y que llegaría en media hora.

Estos agentes se desplazaron desde la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife hasta el municipio de Fasnia para brindar toda su ayuda cargando a esta persona en sus brazos para poder trasladarla a un centro médico, una labor para la que ellos no están ya que siempre suelen encargarse los servicios sanitarios pero que no lo hicieron. Por lo cual les doy las gracias y les quedo eternamente agradecido. Gracias agentes.

José Antonio Rivero Castro

Santa Cruz de Tenerife