'Syntaxis' y las corrientes sintácticas (1)

Fui uno de los que llegó tarde al milagro de la revista Syntaxis. Desafortunadamente, a principios de la década de 1990, cuando inicié mis estudios universitarios y decidí que ya era hora de sentarme a escribir en serio, la trayectoria de Syntaxis llegaba a su fin. Digo desafortunadamente porque siempre he percibido aquel desencuentro como una pérdida en mi experiencia intelectual, incluso como una desventaja. No era la primera vez, en cambio, que había oído hablar de Syntaxis. Aparecía de cuando en cuando en la biblioteca del instituto donde estudié el bachillerato. Alguna vez, para mi asombro, incluso la ojeé. Más tarde, una profesora -Margarita Gómez Sierra- llevó varios ejemplares a nuestra clase de literatura con el propósito de hablarnos sobre la nueva poesía canaria, que en su opinión apasionada, como deben ser las opiniones, se reducía a los vanguardistas insulares y a un tal Andrés Sánchez Robayna. Solo cuando en primero de carrera trabé amistad con Alejandro Krawietz, volví a escuchar el nombre de Syntaxis. De ese modo inicié, con retraso, a destiempo, pero con afán y rigor, una de mis experiencias lectoras más afortunada y transformadora de mi vida, e ingresaba, sin saberlo, en esa especie de religión que años después el poeta Melchor López denominó, con tanto acierto, corrientes syntácticas.

Canarias es un territorio intelectualmente desagradecido. A menudo veo cómo escritores, poetas o artistas sortean el compromiso de expresar claramente su vinculación a tal o cual aventura iniciática, con la increíble excusa de evitar ser adscrito por terceros en tal o cual foco creativo. Tal vez temen ser reducidos a una mera etiqueta grupal -syntaxiano, por ejemplo-, sin caer en la cuenta de que tal proceso reductor no parte de ellos sino desde fuera de ellos. Rechazamos o minimizamos la coralidad y los dones que otorgan los proyectos compartidos, hayamos o no pertenecido a ellos, para de pronto nos convertimos en solitarios eternos, como si súbitamente viniéramos de la nada y nos encamináramos tal vez hacia ninguna parte.

Tengo claro que contra el pensamiento reductor, contra los especialistas en el encasillamiento, la mejor estrategia consiste en ofrecer la más grande, compleja y detallada fotografía posible de nuestros orígenes. Explicar el motivo por el que fuimos un día syntaxianos o fetasianos, fugazmente paradisiacos, o lo que fuera, si se trató de una experiencia creativa auténtica, nunca es un demérito, sino un acto de autoanálisis y, por lo tanto, un acto de ampliación de nuestro propio campo de expectativas.

Hace hoy treinta y cuatro años desde que en 1983 se publicara el primer número de Syntaxis. A muchos de quienes comenzamos a conocerla justo cuando desaparecía, Syntaxis nos pareció de inmediato una de las mejores revistas literarias publicadas en España durante la década de 1980. Y me lo sigue pareciendo ahora. Fue y es una revista de posicionamiento, de análisis y de difusión de una determinada ideología estética. Pero sobre todo una revista que obligaba al creador que se asomaba a sus páginas a un examen de conciencia estética profundo, a veces demoledor y al final gratificante. Nada que ver con el batiburrillo envanecido de otras revistas divulgativas y generalistas. Tal vez fuera ese uno de los motivos por los que Syntaxis despertaba, al menos en Canarias, tanto rechazo entre escritores y poetas. Pero tras el desierto, llegan las visiones. A menudo todavía abro sus páginas para revisar tal dato, recordar cual poema, revivir cierta emoción. Y nunca cierro sus páginas sin aprender algo nuevo. Pero ¿por qué puede afirmarse que Syntaxis es seguramente la revista española más importante de los últimos tiempos?

En primer lugar porque se opuso frontalmente a un viento de camuflado conservadurismo literario que recorrió la cultura occidental bajo el nombre de posmodernismo, que en nuestro país dio como resultado lo que se llamó finalmente "poesía de la experiencia". El triunfo del neoliberalismo y sus estrategias desustanciadoras empapaban la cultura de esos años y el lector, en buena lógica, fue convertido en un mero consumidor de mensajes modales y superfluos.

La pervivencia en el espacio literario español de la década de 1980 de procedimientos y modos líricos heredados, acríticamente, de las así llamadas poéticas testimoniales y "rehumanizadoras" constituye el campo de cultivo en el que el posmodernismo de pensiero debole se desarrolla hasta producir en nuestro país una estética y un pensamiento estético regresivos que alcanzaron su cota más alta entre la segunda mitad de la década de 1980 y la primera de 1990. Surgió así entre lectores y escritores un desprecio casi absoluto por lo moderno, es decir, por los hitos de la Modernidad -que eran relacionados únicamente con procesos de desintegración de lo humano mismo, y se señalaba para demostrarlo la barbarie de los fascismos, por ejemplo- pero, sobre todo, se consolidó un desprecio ufano por las expresiones más radicales y excéntricas de la creación moderna.

Este era el ambiente en que era publicada Syntaxis, un ambiente en el que tanto las vanguardias históricas, como las transvanguardias de las décadas de 1950 y 1960, así como sus evoluciones posteriores, fueron desplazadas del mapa literario y despreciadas por representar, se decía, una cultura incomprensible, alejada del lector medio y del mundo cotidiano de las personas normales. Consciente o inconscientemente, quienes avanzaban por esta vía negaban los valores y procesos utópicos defendidos, precisamente, por la Modernidad. En el paroxismo de la "normalización" o "estandarización" de la cultura literaria, se llegó a reprochar la inclusión de la imaginación -del ingenio o la invención- en el proceso creativo mismo. La imaginación era un peligro para la creación literaria. Esto salió de los labios de un poeta español hoy celebrado como ejemplo mejo de nuestra literatura nacional. No me extraña que algunos años más tarde tuviera que salir al paso el pensador alemán Jürgen Habermas para recordarnos a todos que a la Modernidad no se le podía eviscerar su aparato cordial mismo, la utopía, la imaginación, el sueño de avance, como diría aquí Ernst Bloch. No fue el único resistente, desde luego, y precisamente en ese contexto negativo y altamente crítico con las experiencias renovadoras, Syntaxis y quienes la siguieron con fervor se vieron obligados a recorrer un camino intelectual cada vez más solitario, pero al mismo tiempo más rico y hondo.

Hoy veo con claridad que aquella desventaja, la de haber llegado a destiempo a Syntaxis, constituye en cambio, para lo mejor de mi generación, nuestra única gran ventaja, nuestro rasgo diferenciador, no ya solo respecto al espacio insular, también respecto a la poesía contemporánea española.