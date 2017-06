Turismo y procesión

Turismo: en el Norte de las Islas Canarias más occidentales y montañosas hay algunos días en los que se cubre el cielo con una bruma generalizada a la altura de unos mil metros sobre el nivel del mar. Pero hace unos días por la mañana, una señorita uniformada realiza encuestas a turistas y personas mayores del Imserso, por las calles del Puerto de la Cruz. Y aborda de improviso a una pareja, le pide datos y le hace firmar la encuesta después de rellenarla. Mientras tanto, les dice que ella es de Santa Cruz, la capital de Tenerife, y que la nube llamada panza de burro es típica del Norte, y que en el Sur es donde hay más sol. Los dos, la pareja de felices imsersianos, se quedaron algo perplejos, no conocían ese detalle climatológico. Pero media hora después, a las 11 de la mañana, se descubrió por completo todo el cielo norteño y lució un sol de justicia el resto del día.

Procesión del Corpus Christi en La Orotava: el jueves de la Octava, 22 junio 2017, un periódico digital saca a colación el tema de cuántos hombres cargan, ocultos debajo del cortinaje, las andas de la Divina Custodia por la calles alfombradas de la Villa. Son calles muy empinadas, sinuosas y de muy diverso ancho y estrechez. Son nueve los hombres cargadores, que no se relevan en todo el trayecto. Hay algunos tramos de calles en que se hace muy difícil mantener el equilibrio y la carga. Pero los presbíteros que rodean las andas del Corpus orotavense a lo largo de la procesión, a veces se cansan, y se apoyan para tomar un respiro en dichas andas, lo que provoca que el peso que soportan los cargadores aumente. Aquí cabe una de las siete palabras de Cristo en la cruz, dirigida a los mencionados presbíteros: "Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen". (Esta anécdota la cuento en plan lisonjero, desde la visión de un tibio de corazón, aspirante a nihilista. ¡Que no se ofenda nadie, por favor!)