Las caras de López Aguilar

Ganó las elecciones en Canarias y se quedó a cinco escaños de conseguir la mayoría absoluta. Sucedió en el año 2007 y hablo de Juan Fernando López Aguilar. Su candidatura en las elecciones fue la más votada y la que obtuvo el mayor número de diputados en el Parlamento de Canarias, pero un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular lo desbancó de la Presidencia regional. La tercera fuerza en votos, CC, fue la que consiguió la Presidencia con Paulino Rivero al frente.

Juan Fernando era por entonces secretario general de los socialistas canarios. Los motivos por los que se marchó no se saben a ciencia cierta: sus opositores dijeron que Canarias no le movía el piso y que estar en la oposición de una región de segunda era poco para él, y sus defensores acusan a miembros de su propio partido de haber urdido una conspiración para echarlo. López Aguilar habría puesto en peligro los intereses de algunos destacados miembros del PSOE en Canarias que, a la cara y sin tapujos, y siempre presuntamente, lo convocaron para decirle que se fuera a Madrid. La presión de hombres fuertes como Julio Cruz, Paco Spínola, José Miguel Pérez o Casimiro Curbelo (este último ahora lejos del PSOE) habría sido tan fuerte como para hacer renunciar al rey de la oratoria de la política canaria. El escenario de tan bochornosa reunión fue un chalet de Santa Brígida, en Gran Canaria, propiedad de Augusto Brito. Tras una cena, Juan Fernando se fue? y no volvería a la primera línea de la política canaria hasta ahora, diez años después, coincidiendo con las primarias de los socialistas canarios, a celebrar el próximo 23 de julio en el XIII Congreso Regional.

La carrera de las primarias es larga, pero Juan Fernando ha dado ya el paso de presentar su precandidatura. Ya conocemos, por lo tanto, los tres nombres que optan a tan disputado cargo: se suman a López Aguilar Ángel Víctor Torres y Patricia Hernández. Contra esta última carga el exministro de Justicia de Zapatero en cada discurso, en cada entrevista. Se pregunta cómo es posible que Patricia diga que su intención es volver a la Secretaría para desbancar a Coalición en las próximas elecciones si no tuvo el valor de echar a los nacionalistas de la Alcaldía lagunera con el apoyo de fuerzas como Nueva Canarias o Unidos Podemos.

La guerra acaba de comenzar. Juan Fernando necesita reunir los avales necesarios para que su candidatura sea válida, y aquí viene el titular: contó en MírameTV que ha recibido "numerosas llamadas de compañeros de partido en las últimas horas" para insinuarle que "retire" su candidatura porque "no va a conseguir los apoyos suficientes". Una dulce advertencia que sabe a amenaza. Juan Fernando está cabreado, ya le hicieron la cama una vez y, si el núcleo fuerte del partido quiere, puede volver a pasar. Aunque eso también creía Susana Díaz y miren lo que pasó?

Lo cierto es que López Aguilar se ha reconvertido al sanchismo y ahora apela a la libertad de los militantes como el balón de oxígeno que podría salvarle y devolverle el poder en el ahogado PSOE canario. En una entrevista que le realicé recientemente en televisión, aproveché para mostrarle algunas caras de líderes políticos actuales, compañeros de partido y también de otras formaciones. Acostumbrado a verle en un papel excesivamente cauteloso, esta vez fue un paso más allá para referirse en estos términos, por ejemplo, a Casimiro Curbelo: "Quién le ha visto y quién le ve... Lamento que no sea parte de la alternativa progresista que convendría construir aritméticamente, entiendo que quiera defender a La Gomera pero sería mejor hacerlo desde las siglas socialistas". De José Miguel Pérez, aquel que participó en el plan para desbancarle, dijo con sequedad "ha sido mi sucesor y ojalá mi antecesor". De Hernández Spínola, al que algunos en el PSOE llaman La garrapata, y con una sonrisa contenida, dijo que "es un compañero con el que he compartido mucho y estoy dispuesto a compartir nuevos encuentros y desencuentros, está con nosotros, es de los nuestros". También hubo tiempo para hablar de Fernando Clavijo, al que "no le rinde las gracias" por gobernar sin haber ganado. La ironía la dirigió a Antonio Morales, el presidente del Cabildo grancanario: "Un político renovable". López Aguilar cree que Asier Antona repetirá "las escenas de arrogo entre CC y PP que yo detecté hace muchísimo tiempo" y de Román Rodríguez "no espero que consiga su propósito de ser el eje conductor de una alternativa progresista porque recuerdo sus negociaciones con el PP en otros tiempos", aunque no habría que darle al tiempo tanto hacia atrás teniendo en cuenta el reciente apoyo de Nueva Canarias a los presupuestos generales de Rajoy. Y tras el anuncio de Jerónimo Saavedra de dar un paso a un lado, le pregunté por él, y Juan Fernando contestó: "ahí está, ahí está, la Puerta de Alcalá". Pues sí, viendo pasar el tiempo como todos los que asistimos a una nueva pugna por el poder del partido de la rosa en Canarias.