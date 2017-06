Querida Isla, querido Tenerife

E stos días, tienes la mirada especialmente brillante.

Nos deslumbras a todos; a los que somos tus hijos y a los que -sin serlo- te quieren, te habitan y te proporcionan un amor sincero y filial.

Paraverseando a Neruda, querido Tenerife, "no te caben los ojos en la cara / no te caben los ojos en la tierra / no te caben los ojos en la Isla".

Porque nuestro ejército más popular, nuestro club de fútbol, nuestro Tenerifito, con nobles milicias del mejor fútbol, salta al campo a reivindicarte; a devolverte a tu lugar natural, en la cima, en el apogeo, en el pico del fútbol?

Para premiar la esperanza eterna de tus hijos más leales, querida Isla; los que hicieron la historia de nuestro club y los que recibieron y protegieron el legado, querido Tenerife; los que están y los que no están; los que retomaron la bandera y los ángeles blanquiazules que te aplauden desde el cielo.

Para honrar a los héroes del 61, aquél equipo célebre que recitamos de memoria y te encumbró por vez primera, tal día como hoy, un 30 de abril, con Ñito, Colo, Correa, Álvaro, Villar, Borredá, Zubillaga, Santos, José Juan, Padrón y Santi; cuando la Televisión no había llegado y la Radio era doblemente amiga y compañera.

Para rememorar la gesta del 89, labrada en el Heliodoro, tal día como hoy un miércoles 28 de junio, cuando goleamos al Betis; cuando Javier Pérez hacía su profecía e iniciaba su obra descomunal; cuando Rommel Fernández, tan feliz en su Islita, ejecutaba los sueños de una generación de tinerfeños.

Para rememorar la gran efeméride del 17 de junio de 2001; para enaltecer la herencia de Leganés y el dulce gol de Huguito Morales.

Para evocar aquella fecha, 17 de junio de 2009, cuando el gran Oltra construyó otro Tenerife campeón; cuando Nino prolongaba su amistad con las redes y Dani Kome ejecutaba el penúltimo sueño; y cuando la guagua del ascenso paseaba, a través de la TF-5, ante los pacientes -agolpados, emocionados, revitalizados- en los ventanales del Hospital Universitario de Canarias; una de las estampas más hermosas de la historia de nuestro club.

Así te veo en estos días; más bonita que nunca, mi querida Isla; más esperanzado que siempre, mi querido Tenerife.