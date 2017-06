El triunfo de Santana

Noemí Santana ha sido elegida secretaria general de Podemos por un tercio del 30% de los militantes y simpatizantes con derecho a voto: el 30% de los inscritos que podían participar reglamentariamente participar en las primarias. Consiguió 1.293 votos. No diré que hay delegados en aulas de Primaria con más sufragios, pero sinceramente, las primarias de Podemos han acabado en Canarias como un fiasco de participación. Una catástrofe doblemente escandalosa en una fuerza política que reclamaba y reclama una democracia más participativa y un empoderamiento de los ciudadanos. Sus militantes y simpatizantes no han querido participar y ni siquiera se han empoderado para votar a Santana. Por supuesto, la ganadora no ha perdido un segundo en explicar semejante abstencionismo. A Santana no le cansa ese dialecto adolescente que es la marca de la fábrica retórica de Podemos y ha proclamado que se abre una nueva etapa y que trabajará por un partido rebelde, inconformista y sin miedo a los poderosos. Un partido chachi e inclusivo. El objetivo estratégico (quién lo diría) es ganar las elecciones autonómicas de 2019.

Cabe sospechar que las elecciones primarias de Podemos para elegir secretario general, una vez que Mery Pita fue elegida con el Gran Hermano para incorporarse a la dirección nacional, no despertaron demasiado entusiasmo por tres razones: a) porque la dirección regional saliente, con el voto, por cierto, de Noemí Santana, se encargó de impedir que militantes de Alternativa Sí Se Puede y de otras fuerzas fraternales fueran ni electores ni elegidos; b) porque los círculos de Podemos están tan flácidos (y marcan una hora tan imaginaria) como los relojes de Salvador Dalí; c) porque el grueso de Podemos, empezando por sus cargos públicos, sabían perfectamente que Santana era la candidata de Pablo Iglesias et alii y donde manda gran timonel no manda marinero.

Repentinamente, después de la salida del PSC-PSOE del Gobierno autonómico y el triunfo de Pedro Sánchez como líder para una cirugía plástica del PSOE, las izquierdas han reparado en la experiencia de los tripartitos en el ayuntamiento de Las Palmas y en el Cabildo Insular de Gran Canaria. En apenas un instante se han convertido en modelos político-electorales para desplazar del poder a coalicioneros y conservadores que son, sin más, la derecha que lleva gobernando en las islas desde los tiempos de Alonso Fernández de Lugo y Juan Rejón. Modestamente creo que se equivocan. Los tres partidos que podrían aspirar a una operación similar en la comunidad autonómica (PSOE, Podemos y NC) se disputan casi exactamente el mismo espacio socioelectoral y se impiden mutuamente crecer de forma significativa. Pero es que además está la tentación podemizadora de transformar el discurso político en una constante apelación emocional, tal y como la practican Santana y sus compañeros. Los argumentos críticos se reducen al mínimo y las propuestas, desde un punto de vista político e intelectual, adquieren pareja proporción microscópica. Ciertamente las muy debilitadas clases medias y medias bajas de las ciudades isleñas -las que deciden mayorías parlamentarias- está hasta las gónadas de una crisis potencialmente interminable. Otra cosa es que compartan las obsesiones, chácharas y amuletos de una izquierda dispuesta a coaligarse para transformar la realidad sin gobernar, es decir, sin tomar decisiones estratégicas graves que no pueden gustar a todo el mundo.

www.alfonsogonzalezjerez.com