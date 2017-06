Los gallos y gallinas a sus anchas

No atacan al ser humano, son inofensivos y no deterioran el medio ambiente. Así pues, alabemos a la especie. ¿Qué más se puede pedir a un género animal como el avícola, que además sostiene la cadena alimentaria humana? Que se les cuide, que se les alimente y que tengan espacios adecuados para su crianza. Hasta aquí, convendremos en la necesidad de perpetuar la especie. No cabría más que añadir, si las tres reglas básicas se cumpliesen. Ocurre no obstante que, por causas hasta el momento desconocidas para el que escribe, estas reglas se caen por el barranco, a decir verdad salen del barranco cerca de Martiánez (Puerto de la Cruz), que presumo es donde habitan. La familia gallinácea viene aumentado, hace poco se veía al altivo gallo, cresta roja y blandiendo la papada con su canto del "quiquiriquí", siendo dueño a primera hora del territorio. Al poco tiempo se unió su compañera la gallina, y como la sabia naturaleza no descansa, aparecieron una prole de polluelos (10). A esta fecha de junio se ha unido a la familia una nueva ponedora, en total suman trece aves. Estos animales están pululando desde primera hora por la vía pública, se les puede ver también en horas de tarde. La zona de Playa Matiánez se ha convertido en una atracción turística gallinácea y no quisiera que se convirtiese en un inmenso corral.