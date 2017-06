El congreso federal de unos y los otros

Con algo más de 67.000 mil votos que tuvo Pedro Sánchez en la primarias de su partido, el PSOE, se ha hecho con el control. Y una vez finalizado el congreso federal, la posición del secretario general para llegar a la Moncloa es prometedora. La decisión que tomó el Sr. Sánchez de renunciar a su acta de diputado fue el preámbulo de su meteórica ascensión a la dirección del PSOE. El ahora secretario ha comenzado su nueva etapa política sin mirar atrás, pero sin renunciar a su eslogan favorito el "no es no". Pocos apostábamos entonces por su continuidad, de ahí el fracaso en dos ocasiones como candidato del partido a la investidura para presidente del gobierno, y al escándalo dentro de su partido, que le hicieron dimitir como secretario. Estos fracasos auguraron la desaparición de la vida política del otra vez secretario y nos equivocamos. La política para algunos, ya van bastantes, tiene un filo dentellado que no corta pero es idóneo para las mordidas. No es el caso del Sr. Sánchez, como la de la mayoría de los políticos que salen de sus casas sin sombras que pueda oscurecer su honradez. El mérito no concluido del secretario general del PSOE ha sido cercarse de personas que no abandonaron a su líder en los momentos adversos. Cartográficamente, el partido no está cohesionado porque viene de antaño el poder que ostentan los incombustibles barones territoriales. La alfombra por la que pisan, en las comunidades autónomas, los titulares regionales, tienen acumulado suficiente polvo de sus zapatos que no será fácil encontrar aspiradora que lo limpie. Si el secretario quiere un partido plurinacional, que no coja su coche, pero sí que ellos cojan el suyo.