Del aquelarre a la comunión de los santos

Durante lustros las fuerzas de izquierda y las organizaciones ecologistas criticaron, rechazaron y ridiculizaron las leyes de directrices de ordenación del territorio y de espacios naturales protegidos que se aprobaron a principios de siglo. Eran pura fachada normativa, no servían absolutamente para nada, se reducían a un ejercicio de obscena hipocresía, y los posteriores intentos de mejorarlas se saldaron con un melancólico fracaso. Respecto a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) recuerdo perfectamente a dirigentes ecologistas y medioambientalistas definirla como un aquelarre donde hechiceros y brujas se divertían sancionando dislates urbanísticos.

Todo esto cambió cuando el Gobierno autonómico decidió -como un proyecto impulsado personalmente por su presidente, Fernando Clavijo- diseñar, debatir y aprobar un nuevo texto legal sobre la ordenación territorial del Archipiélago con tres objetivos operativos fundamentales: simplificar, racionalizar y actualizar el marco normativo existente. Las directrices se transmutaron en oro puro y la Cotmac en la comunión de los santos apóstoles. Obsesionados con la cementización de las costas, la destrucción de espacios naturales o la degradación de espacios suburbanos no reparamos en el fracaso rotundo de la ordenación territorial -la paralización de facto de la misma- estaba transformándose en una peligrosa contribución a la atonía económica y al abandono de cualquier iniciativa empresarial relevante. Solo un 30% de los municipios canarios tienen aprobado su Plan General de Ordenación Urbana. Y siete de los mismos, aunque ratificados por la Cotmac, fueron suspendidos por el Tribunal Supremo. Muchos de los críticos inmovilistas al proyecto de ley del Suelo sostienen que esta situación se arreglaría dotando de más medios profesionales y técnicos a la Cotmac. Pero no se trata de un déficit de recursos, sino de las debilidades, contradicciones, fracasos e impotencias de un modelo de intervención pública alimentado por una alfalfa normativa interminable. Es casi prodigiosamente fácil paralizar un plan general de ordenación urbana. La superposición de normas y reglamentos emanados de distintos organismos y administraciones públicas linda con lo caótico. Ningún país medianamente razonable funciona así en materia territorial y basta con echar un vistazo a la legislación que regula el uso del territorio en Alemania, Francia o Suecia. Y por casos como los citados cabe esperar que una gestión territorial más descentralizada y tutelada por las administraciones locales e insulares -sin que desaparezca un órgano de control superior de ámbito autonómico que fiscalice los contenidos estructurales de los planes de ordenación- responda mejor a las necesidades del desarrollo social y económico y evite agresiones ecológicas y paisajísticas graves.

No es extraño que el PSOE palmero piense en solicitar a sus dos diputados que voten favorablemente el proyecto de ley del Suelo o se abstengan. Las islas deben definir o redefinir su modelo de desarrollo económico y sin una aclaración y simplificación de la legislación sobre el suelo existente resulta imposible. En el PSC-PSOE no se ha discutido realmente sobre el proyecto legislativo del Gobierno porque la crisis interna de los socialistas ha hurtado ese debate. Y no ha sido el único. Pero lo importante, ya se sabe, es echar a CC del Gobierno.

