En el Congreso de los Diputados

Como no estaba invitado para escuchar a sus Señorías desde las gradas del hemiciclo, los vi y los oí desde casa, como la mayoría que siguieron el debate. En estos encuentros se produce siempre que se dan (moción de censura, estado de la nación) el enfrentamiento de una cara contra la otra cara. Para debatir hay que esperar que salga el arco iris que aparece raras veces. El término "censura" se volatilizó desde la primera intervención, en sustitución del facial, cara contra la cara, para que nos entendamos. Estuve pegado a TV las primeras siete horas que me fueron suficientes. El resto lo he seguido en los medios. La primera parte de estas contiendas suelen ser de máxima expectación y pocas veces defraudan, porque el maquiavelismo, en versión femenina, también tira. Y en el tira que no afloja no quita que haya diputados malvados ya conocidos, que sin esperar las consignas invisibles que da el partido cuando interesa, en su turno usen sus marrullerías y de paso hacer parejas. Los neoliberales parlamentarios, de centro rancio, cuando es menester como viene al caso sacan la chequera y tiran de millones de euros, que al parecer nos sobran, para sacar adelante su proyecto, que no es otro que el de mantenerse en el poder. En el lado opuesto, la cáscara es muy dura y cuesta romperla. Una izquierda que ha aprensado no hace mucho a la otra izquierda, han visto un halo de luz y lanza pétalos progresistas para unirse y sacar adelante un proyecto de izquierdas. Es nuestro momento, dicen, el socavón lo hemos superado y hay que pavimentar con un firme social. Dicen.

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.