No hay igualdad de oportunidades sin cohesión social ni territorial. No hay solidaridad ni justicia social si los ciudadanos de unas islas viven más aislados que quienes viven en otras mejor comunicadas. No hay un proyecto de Canarias si no se dan las condiciones para que los avances caminen a idéntico ritmo para todos.

En esa dirección, es absolutamente imprescindible mejorar la conectividad entre las islas. Es necesario multiplicar esfuerzos para contar con el mejor modelo posible de comunicaciones internas y del Archipiélago con el exterior. No hay equilibrio si no se facilita a los canarios, a todos sin excepción y vivan donde vivan, la posibilidad de desplazarse con facilidad, sin que ello destroce las economías familiares.

Muchos son los flancos que exigen una mejora de los transportes en las Islas. Entre otros, pero de forma muy destacada, los sobrecostes de los billetes de avión y barco. Precios desorbitados o inalcanzables para miles de familias o profesionales constituyen muros que alejan a unos canarios de otros, abriendo además una brecha en el acceso a los servicios públicos o a las posibilidades de unos y otros respecto a, por ejemplo, la formación y el empleo.

Se producen, sin embargo, avances en esta materia, como los contemplados aumentos porcentuales de la bonificación para los residentes al transporte aéreo entre islas hasta el 75 por ciento del precio del billete, del transporte marítimo de pasajeros hasta el 50 por ciento o del transporte de mercancías hasta el cien por cien. También es de suma importancia que éstos se consoliden vía REF para que sea un logro que, más allá de concesiones coyunturales, quede anclado para el futuro.

Otro avance de gran relevancia para La Gomera es la recuperación, el próximo mes, de la línea marítima interior que ya operó entre 2002 y 2012 uniendo San Sebastián, Playa Santiago y Valle Gran Rey. Ahora tendrá una bonificación del 75 por ciento para los residentes gomeros y del 50 para el resto de residentes canarios.

Pero son muchos los problemas que están aún por resolver. Son muchas las cosas que pueden mejorarse. Aunque se ha progresado de forma significativa respecto a las décadas pasadas, hay retos que deben abordarse con el objetivo de que los usuarios noten que mejora y se abarata de forma efectiva el transporte en Canarias.

Hay que poner al día modelos propuestos en otras legislaturas o por otros gobiernos. Debemos, entre todos, sin excepción, dar una definición más efectiva de los pasos a dar. Tenemos que impulsar el desarrollo social y económico de nuestro Archipiélago adoptando cuantas medidas sean necesarias para dar un nuevo impulso a la conectividad que demandan los ciudadanos.

En esa dirección, en la Cámara regional hemos apoyado la constitución de una comisión de estudio que se marque como meta articular un plan de mejora del transporte en las Islas, un grupo de trabajo que aborde los diferentes aspectos que merecen ser estudiados en lo relativo al transporte aéreo, marítimo y por carretera. En un plazo de seis meses, parlamentarios y expertos pondrán sobre la mesa las respuestas que la sociedad está pidiendo en este campo. Aunque parezca que está todo hecho, lo cierto es que debemos trabajar duro, entre otras razones para que las bonificaciones recientemente mejoradas, a las que hemos aludido anteriormente, no dependan de la voluntad política.

Es fundamental definir con claridad los precios de referencia para garantizar que los ciudadanos noten en su bolsillo el aumento de las ayudas del Estado. También queda pendiente estudiar las líneas de negociación con el Estado para optimizar la indispensable Obligación de Servicio Público.

Es igualmente necesario un mejor reparto de los recursos entre islas, de tal forma que los territorios no capitalinos podamos acometer mejoras del transporte por carretera, del mismo modo que Tenerife o Gran Canaria ejecutan proyectos de tranvía o metro guagua.

El transporte es una pieza esencial para acercar a los canarios de todas las islas, para afianzar la cohesión social y territorial y para que la igualdad de oportunidades sea una realidad. Hay que trabajar en esa dirección y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) va a poner todo de su parte para que así sea.

Casimiro Curbelo. Diputado regional y presidente del Cabildo de La Gomera