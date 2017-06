No es legítimo ni es un referéndum

Tras el anuncio oficial de una consulta secesionista para el 1 de octubre en Cataluña, el expresident Artur Mas ha instado a una participación elevada porque eso "dará todo el sentido y la legitimidad plena" a la votación (LA OPINIÓN, 11.06.2017).

Los independentistas catalanes cultivan una neolengua, como diría Orwell, en la que las palabras no tienen sentido o tienen un sentido opuesto al que aparentan, porque esa consulta ilegal carecería de legitimidad, entre otras razones porque no sería asimilable a un referéndum democrático. La Comisión de Venecia para la Democracia por el Derecho (un órgano del Consejo de Europa cuyo criterio solicitó hipócritamente Puigdemont para luego ignorarlo e incluso tergiversarlo, por no convenirle a sus objetivos), sostiene que los referendos deben encajar en el correspondiente marco constitucional y que su celebración entraña determinados requisitos.

Tales requisitos no se dan en la Cataluña actual. Como sostiene la asociación catalana Federalistes d´Esquerres: ni hay un periodo suficientemente amplio entre la convocatoria y su realización para que los ciudadanos puedan formarse una opinión sólida (unos tres meses, separados por el verano); ni se han aclarado las consecuencias del posible resultado (el texto de la llamada "Ley de Transitoriedad" se oculta incluso a la oposición parlamentaria); ni hay neutralidad oficial ante la pregunta planteada (los actuales responsables autonómicos están perpetuamente en campaña por el Sí, y no renunciarán a sus cargos para siquiera aparentar ecuanimidad); ni existe una autoridad electoral independiente que dirija el proceso electoral y el escrutinio (Cataluña no tiene Junta Electoral propia, por el bloqueo de CiU durante decenios para impedir la aprobación de una ley electoral que le perjudicaría); ni hay imparcialidad en los medios de comunicación de titularidad pública o los que reciben financiación pública del Govern...De llegar a celebrarse sería, pues, cualquier cosa menos un referéndum democrático.