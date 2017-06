Gravísimo error contra Gran Canaria y Tenerife

Entre los temas más controvertidos de nuestra autonomía está el del sistema electoral.

Ahora, se pretende corregir y se habla de posible acuerdo, entre varios partidos representados en el Parlamento de Canarias, para bajar las actuales barreras electorales, que según la modificación de 1996 se fijaron en el 6% del voto regional, o en el 30% del voto insular.

Para que se entienda este tema, que es complejo, en el actual Estatuto de Autonomía vigente, para que una fuerza política pueda entrar en el Parlamento de Canarias tiene que pasar una de esas dos barreras. Con datos de 2015, que lógicamente son los últimos de los que disponemos, un partido, para que luego se computasen sus votos para obtener escaños, tendría que sacar 55.576 votos a nivel regional, o superar el 30% de votos en una de las islas. Esto último solo lo consiguió, en 2015, Agrupación Socialista Gomera (ASG), que obtuvo el 42,83% de votos en su isla, y por eso tiene tres escaños.

Ahora se dice que el acuerdo consiste en bajar las barreras electorales, de ese 6% al 5% regional (esto es, en lugar de los ya señalados 55.576 votos regionales, 46.313 votos), y del 30% al 15% de votos en una isla.

Según los resultados de 2015, con esta modificación solo se beneficiaría Ciudadanos, que obtuvo el 5,93% (53.981 votos), y que no computó a efectos de escaños por no pasar el 6%. Con esos votos, si la barrera fuera el 5%, Ciudadanos hubiese obtenido un diputado por Gran Canaria, que hubiera perdido Nueva Canaria, y un diputado por Tenerife que habría perdido Coalición Canaria. En todo caso, a Unidos por Gran Canaria nos parece justo que Ciudadanos, con esos 53.981 votos, hubiera obtenido diputados.

En las demás islas, con los resultados de 2015, no se hubiese producido ningún cambio.

Pero ese es todo el cambio que se propone ahora. ¿Para este viaje tantas alforjas?

Lo que ha propuesto Unidos por Gran Canaria no es rebajar el tope insular, que como luego trataré de explicar es todavía más grave para la situación actual, sino eliminar dicho tope, y en cambio, bajar al 3% (27.788 votos de 2015) el voto regional.

¿Por qué digo en el título que el bajar, y además de manera sustancial, el tope insular perjudica a Gran Canaria y a Tenerife, que a su vez son las islas peor representadas proporcionalmente en el Parlamento de Canarias? Muy sencillo: porque he hecho los números, y eso que soy de letras, y creo que los que proponen esa reducción no los han hecho, o no los han interpretado correctamente.

Voy a las cifras. El 15% de votos de 2015 en Gran Canaria fueron 59.372 (porque votaron 395.818 votantes). El 15% de votos en Tenerife en 2015 fueron 58.251, ya que allí votaron 388.343 personas. Amigos, la lectura es muy sencilla: el 15% del voto insular en Gran Canaria y Tenerife es superior al 5% regional que se propone (46.313 votos), y por tanto, en esas dos islas nunca va a jugar ese tope insular reducido, como antes no jugaba el tope del 30% (más de 100.000 votos de 2015 en cada una de esas dos islas).

Esto quiere decir que el tope insular que se propone del 15% solo beneficiaría a partidos que se presentasen por alguna de las islas menos pobladas.

Voy a los datos: en La Palma, ese 15% en 2015 fueron 6.380 votos, en Lanzarote 6.835, en Fuerteventura 5.372, en La Gomera 1.811 y en El Hierro 917.

Si lo que se está debatiendo a nivel regional es que esas islas menos pobladas tienen una sobrerrepresentación en relación con su población, lo que se hace al bajar la barrera insular es justamente beneficiarlas aún más, producir un efecto llamada para que se presenten partidos sólo en alguna de esas islas y que con una barrera más pequeña puedan conseguir algunos diputados que puedan condicionar el gobierno de los 2,2 millones de canarios.

Si esa es la intención que se diga claramente, y si no que se reflexione. En todo caso, me parece sorprendente que partidos como Coalición Canaria, PP, NC, PSOE y Podemos, que superan claramente el tope regional, propicien que otros partidos de ámbito meramente insular en islas menos pobladas tengan más fácil acceder al Parlamento.

Lo que propone Unidos por Gran Canaria es mucho más lógico, creemos. Una barrera regional única del 3%, con la circunscripción que siga siendo la isla, pero que el acceso al Parlamento de Canarias tenga al menos una legitimidad en votos que supere en número un mínimo de fuerza electoral regional. También proponemos diez diputados más por listas-resto que puedan corregir el desequilibrio poblacional que hay en Canarias, asignando cinco diputados más a Gran Canaria y cinco diputados más a Tenerife sin, por otra parte, quitar a ninguna de las islas el número actual de diputados, que creemos ha producido un efecto positivo de reequilibrio regional.