Los dos candidatos y medio a la Secretaría General del PSC-PSOE (Patricia Hernández, Víctor y Juan Fernando López Aguilar) han diseñado retóricas de legitimación realmente curiosas. Hernández centró su discurso de presentación en un mandato imperioso: desalojar a Coalición Canaria del Gobierno autonómico. Tiene un pequeño problema para hacer verosímil su feroz determinación: haber gobernado con CC durante un año y medio que no terminó con su dimisión, sino con su cese y el de los tres consejeros socialistas. Todos los malabarismos verbales que practica la exvicepresidenta para distraer al respetable de esa incómoda evidencia resultan inútiles, pero persiste en la misma estrategia que condujo, por ejemplo, a explicar, poco más o menos, que el presidente del Gobierno quería dejar morir a pacientes del Servicio Canario de Salud. En esa misma línea Hernández pronostica la superación de graves problemas de gestión en dos o tres años si el PSOE siguiera en el Ejecutivo regional. Por ejemplo, la lista de los expedientes de dependencia se habría reducido al mínimo. Ese asombroso ejercicio profético -proporcionar cifras y datos proyectados en el futuro de lo que hubiera ocurrido si el PSC continuara en el Gobierno- pretende ser tomado en serio por muchos cargos y excargos públicos del PSOE tinerfeño, el único bastión real de Hernández.

Ángel Víctor Torres no representa a ningún sector crítico. Representa, simplemente, la voluntad de liquidar a Patricia Hernández y, por tanto, cualquier memoria de la colaboración con CC. La división no es programática ni ideológica, sino territorial. La relativa salud electoral de los socialistas tinerfeños contrasta con la larga decadencia de los socialistas grancanarios, que se acercan a la marginalidad en casi todos los municipios de la isla. Así se logró -con alguna ayuda de la torpe campaña de Carolina Darias- que se impusiera la candidatura presidencial de Patricia Hernández en las elecciones de 2015. El poder orgánico -piensan Torres y viejos y nuevos rockeros- debe volver a Gran Canaria y ejercerse con cierta urgencia frente al fortín tinerfeño de CC. Un PSOE en el que el liderazgo del partido y la candidatura presidencial se concentren en Tenerife es un PSOE que contribuye a que los grancanarios no se sientan concernidos por la política autonómica y se inclinen por otras opciones de izquierda: NC o Podemos.

Juan Fernando López Aguilar carece de posibilidades reales de vencer en las primarias. Y lo sabe. Muchos susurran que incluso tendrá dificultades para reunir los avales necesarios para presentarse al proceso de elección. López Aguilar, en definitiva, pretende hacerse un Patxi López. Cuando clama contra Coalición puede decir que lo lleva haciendo desde 1993, pero López Aguilar, sin duda la figura socialista de mayor solvencia intelectual en los últimos treinta años, es un superviviente de los años dorados del zapaterismo, tan brillante en el análisis y la oratoria como asombrosamente torpe en las maniobras y negociaciones partidistas. Se unirá a Torres y buscará un modesto lugar bajo el sol, o en cristiano, un lugar en las listas del Parlamento de Canarias para 2019.

