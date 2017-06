Leer no deja de sorprender, por mucho que se lea. Unos amigos hace poco tiempo me regalaron un libro con una dedicatoria muy cariñosa. Me dijeron entonces que cuando terminase su lectura les diese mi opinión, no si me había gustado, sino quÉ opinaba de lo que había leído. El libro no lo he terminado, me falta una quinta parte y ya tengo mis conclusiones. El libro lo ha escrito Benjamín Prado y desde la primera página estÁs atrapado. Es una construcción narrativa que no te puede dejar indiferente por una razón, porque lo real sobrepasa a la ficción por muy dura que esta sea. El libro no es autobiográfico, como comprenderá el que lo lea, pero sí es didáctico, aunque los hechos ocurrieron hace 80 años. Porque hoy quedan coletazos de lo ocurrido después de terminada la guerra civil en España. Almudena Grandes, en su artículo de El País Semanal del 11-06-2017, sin ella quererlo, tuvo casualmente ( lo creo) un encuentro con un nieto de una de tantas personas fusiladas en 1939. Y cuentan el escritor y la escritora lo mismo. A la ajusticiada, Isabel Huelgas de Pablo, hasta unas horas antes de su muerte, la torturaron psicológicamente, sin piedad alguna, anunciándola que habían fusilado a su hijo, cuando no era así. Su hijo aún vive y su nieto se hace añicos cuando recuerda el sufrimiento la angustia, por la que pasaría su abuela. El libro de Benjamín Prado tiene una parte de zalamería. la madre del autor tiene una presencia constante en muchos pasajes del libro. es ideológicamente opuesta a su hijo y el choque entre los dos se produce en unas vías sin trenes. El argumento central del libro, titulado Mala gente que camina, causa hoy, y no digamos ayer, la impiedad con la que robaban a los niños de sus madres. lo hacían en plena calle y, sobre todo, se los arrebataban a las madres nada más nacer en los hospicios. No hay que dejar de leer.