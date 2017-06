Dos libros de Ramón Alemán

Hace unos días tuve oportunidad -grata oportunidad- de conocer al lingüista Ramón Alemán, quien se había acercado a mi pueblo en ocasión del Festival de Cine, organizado, con mucho éxito, por cierto, por el Consistorio de la Villa y Puerto, con implicación (bonita palabra, si señor) de variados personajes, entre los que estaba precisamente el joven Alemán.

De este lagunero tan amante y defensor de nuestra lengua conocía yo a los tíos Manolo, Gilberto y Adrián. Como su padre, Ventura, es un rato más joven que yo, no llegué a tratarlo en mi etapa de estudios de bachillerato en el Instituto de La Laguna. Pero como este articulejo no va de familias sino de asuntillos gramaticales, habré de decir que también me eran conocidos dos libros que el inquieto Ramón había dado a la luz en 2011 y 2017 con singular complacencia de los lectores. Por algo contaron tales publicaciones con prólogos de Alberto Gómez Font (el primero) y José Martínez de Souza, dos lingüistas de categoría.

En realidad, Ramón y yo solo hablamos unos pocos minutos. No me dio tiempo a decirle que conocía a parte de sus familiares desde los años cuarenta del pasado siglo. Y no me dio tiempo porque solo tratamos asuntos gramaticales en los que no sé si él detectó algún fallo en mis palabras y comentarios, lo que no sería sorprendente; no solo porque Ramón Alemán es muy exigente en su trabajo de lavador de textos, sino porque a mí, con 87 años sobre las espaldas (me gusta este plural), me doy cuenta de que mis lagunas mentales son más de una y más de dos. Y fue una pena para mí que nuestra conversación fuera tan corta porque quería yo hablarle de dos cosillas de sus libros, una positiva y otra negativa, según creo, aunque... ¡vayan ustedes a saber!

En Lavadora de textos (pág. 58) me aclara el escritor (menos mal que al fin me lo aclara alguien) esta frase que siempre me ha traído de cabeza.: "No es noticia hasta que no se publique". La doble negación la he leído y la he oído a personas de alto relieve en el mundo de las letras y a mí me sentó siempre como un tiro. Con toda sinceridad agradezco la luz que me proporciona Ramón Alemán. Pero he de decirle que en su otro libro,

"La duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien",me ha dejado muy amochadito una frase que nos ofrece en las páginas 442 y 443. Dice el escritor estas palabras: "Muy incorrecto no debe de ser este uso cuando el diccionario...".

Yo estaba convencido de que este escritor de pueblo que les ofrece las presentes líneas dominaba esto del queísmo y dequeísmo. Pero si la frase de Alemán es correcta, yo me quedo abatido, derrotado, vencido, hundido, desalentado, desesperanzado, sometido, aplastado y, sobre todo, fracasado. Porque yo diría o escribiría, en este caso, no debe ser, en lugar de no debe de ser. ¿Estoy equivocado?

Lo malo, lo peor es que, pese a todo, voy a seguir, erre que erre, diciendo y escribiendo a mi aire. Puede que sea esta una cabezonería por mi parte, en cuyo caso me vería obligado a pedir perdón. Pero tratar de cambiar ahora mi manera de hablar me parece un poco tarde. Así que cuando vuelva a tropezarme con Ramón Alemán le preguntaré si él está seguro de que las cosas son de este modo o del otro.