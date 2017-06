Un godo y algo más

Román Rodríguez ha despachado a Pablo Iglesias -y a su discurso central en la moción de censura de Podemos contra Rajoy- tildándolo de godo. No parece un análisis político demasiado sesudo, la verdad. En todo caso se me antoja muy insuficiente. Pero sí, puede admitirse conductualmente que Iglesias se desempeña como un godo; es decir, habla con una arrogancia extraordinaria de asuntos que desconoce palmariamente, aunque expectore supuestas referencias de sus adversarios de vez en cuando. La sorprendente alusión a Julio Bonis, por ejemplo, la noticia de que permanece criogenizado en Baja California y, sobre todo, la hilarante alusión a Román Rodríguez como "el mexicano". ¿Quién ha llamado nunca "el mexicano" a Román Rodríguez? ¿A qué categoría pretenden encaramarlo Iglesias? ¿A la de Chapo Guzmán? Y en cuanto a Bonis, ¿sigue realmente en Baja California? ¿Es delictivo vivir en Baja California? ¿Iglesias podría explicar el contenido de sus insinuaciones?

Pues no. Porque Iglesias no tiene pajolera idea de quien es Bonis, de la gestión del Gobierno de Román Rodríguez ni, si me apuran, por qué está baja California. Son papelitos que le pasan su equipo de rastreadores internáuticos o chorradas inconexas que le sirve Meri Pita o el angelote de las rastas, Alberto Rodríguez, quebonitominiño. Por la misma razón -la zafia ignorancia-, los diputados podemistas se ríen cuando Ana Oramas afirma que conoce Venezuela como la palma de su mano. Se ríen porque creen que Oramas está emulando a algún cargo público del PP o algún periodista reaccionario; ignoran los lazos históricos entre Canarias y Venezuela, desdeñan que son miles los isleños que todavía viven (o malviven) allá y decenas de miles sus hijos y sus nietos. Permítaseme un paréntesis: soy canariovenezolano y me repugna que quienes pocos años después liderarían Podemos hayan estado contratados por fundaciones y organismos controlados por los chavistas -cuando no, como en el caso de Juan Carlos Monedero, por el Gobierno federal directamente- contribuyendo a la consolidación de un régimen autoritario, estúpido, cerril, cínico e ineficaz, y que esos mismos individuos se rían ahora de quienes, más allá de cualquier manipulación de la derecha carpetovetónica, critican la calamitosa situación -violencia, arbitrariedad, hambruna, hundimiento de los servicios básicos- a la que el régimen creado por Hugo Chávez ha llevado al país. Cierro el paréntesis: vayan ustedes a reírse al retrete más cercano.

Es curioso que el líder de Podemos congenie con ERC, que pide al Gobierno español que permita la independencia de Cataluña, pero que muestre su repulsión hacia CC o Nueva Canarias por el pecado nefando de exigir que se cumpla con la inversión media estatal en las islas, o se apruebe el nuevo REF, o que se bonifique mejor el transporte de pasajeros y mercancías. Podría criticar el permanente ventajismo de los nacionalismos periféricos, siempre intentado exprimir el valor de sus diputados o senadores frente este o a aquel gobierno pero, ¿acusarlos de transfuguismo? ¿A los dos diputados canarios que votaron a favor de la investidura presidencial de Pedro Sánchez mientras que con su abstención Podemos permitía que Rajoy continuara en el poder? Las réplicas de Iglesias deberían ser atentamente escuchadas por los votantes de Podemos en Canarias. Y sobre todo por Sí se Puede.

