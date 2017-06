Mariano Rajoy intervino desde un primer momento en el debate de la moción de censura porque alguien le dijo que la portavoz de Podemos, Irene Montero, largaría durante dos horas y pico. Tampoco era necesario una información confidencial al respecto: en Podemos se optó por una técnica -con toda seguridad dictada por Pablo Iglesias- que es el discurso aluvión con el que inundar las posiciones del adversario con un chorreo inacabable, con una hemorragia verbal incontenible. Todas las palabras posibles y todos los minutos disfrutables en la tribuna de oradores y frente a las cámaras de televisión. La posterior intervención de Iglesias fue muy parecida: extensa, exhortativa, falsamente didascálica. Una lección historigráfica en hora y media. El secretario general de Podemos venía a decir, poco más o menos, que Luis Bárcenas robaba porque Antonio Maura le gustaban los sombreros de copa fabricados con tela de seda. ¿O era al revés? Y, por supuesto, el salvífico franquismo, porque el franquismo -al cabo de más de cuarenta años de la muerte del dictador- sigue explicándolo prácticamente todo, una forma de pereza mental y analítica transida de indignación. Necesitan de Franco como los niños necesitan bocadillos de Nocilla. La francofagia de esta izquierda es insaciable.

El guión de las intervenciones de Podemos está tan lleno de trampas conceptuales y narrativas como la de una serie de televisión exitosa y brillante. Por un lado el Gobierno conservador controla la fiscalía, sustituye jueces, manipula a los tribunales, ha convertido en una obediente piltrafa al Tribunal Constitucional. Por otro, "tienen ustedes más imputados en sus filas que diputados y senadores tienen las Cortes Generales", como señaló Montero, y esta contradicción no fue, por supuesto, ni la primera ni la última. En realidad el discurso de la portavoz avanza sobre contradicciones como sobre un velocípedo: a veces una enorme rueda de la verdad y una pequeña, la de la mentira, para sostener el equilibrio, otras, al contrario. Cuando casi en la recta final Iglesias se apresuró a esbozar un supuesto programa de gobierno lo que ofreció fue un ejemplo a emular -nada menos que Portugal- y un conjunto de medidas que, en ningún caso, pueden presentarse como un proyecto gubernamental asentado en objetivos estratégicos y ejes de actuación en España y en la Unión Europea, además del guiño a los independentistas catalanes al proclamar que como presidente autorizaría un referéndum como el que anhelan los soberanistas.

Es una estupidez y el politólogo lo sabe perfectamente: ningún presidente está por encima de la Constitución, a la que mencionaron ayer Montero e Iglesias cada diez minutos con fervor casi catequístico. Esa Constitución paparruchesca que, como ha podido oírseles repetidamente, fue un montaje del franquismo para simular que había muerto, cuando en realidad estaba de parranda.

Rajoy se militó a descalificar, a mentir, a retar a la resistencia de su cuello para mirar a otro lado. En realidad los discursos podemistas en el Congreso de los Diputados no fueron ni de lejos tan eficaces como el de Rajoy para demoler a Rajoy: prepotente, faltón, cobardica, hurtador, desaprovechó su última oportunidad para tratar como adultos -y con respeto- a sus electores en particular y a los españoles en general. También es corrupción no reconocer la corrupción.

www.alfonsogonzalezjerez.com