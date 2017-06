Ignacio Echeverría, contra la intolerancia

Este hombre tenía arrestos, me refiero a Ignacio Echeverría, asesinado en un puente de Londres cuando defendía de un ataque terrorista a una mujer. ¿Fue un valiente, fue un loco? Ni lo uno ni lo otro. Fue una persona que se encontró en ese tremendo escenario, en el que todo lo que sucedía era real, hasta la muerte. Aquí los adjetivos no devuelven vidas. La muerte de este enorme hombre quedará en la mente de todos los que detestamos estos hechos. El precio que se paga en los últimos tiempos por conservar la libertad implica, como es el caso, el enfrentamiento físico siempre a favor del agresor. La ciudadanía no se deja amedrantar, y por eso se enfrenta a los terroristas en defensa de sus convicciones, sean morales, religiosas éticas... La firmeza debe estar por encima de la flaqueza, es el arma que tienen los que aman la paz. Estas ideas democráticas y de convivencia, que las sociedades civiles nos hemos impuesto, han de ser cada vez más firmes. La hermana de Ignacio, Ana, ha hecho una declaración escueta frente a las puertas de la morgue donde estaban los restos de su hermano, con un mensaje sincero y esperanzador, pidiendo que la tristeza por la que pasa la familia se convierta en algo grandioso. Me arriesgo a interpretar la alocución como una melodía de tonos suaves y de firmeza contra la intolerancia.