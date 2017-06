En pleno junio las calles del casco de La Orotava se vuelven grises y desangeladas. La gente sigue imbuida en esa cotidianidad que le aprisiona hasta condenarse en la rutina de obligaciones, horarios y calendarios, sin los cuales no se sentirían autorrealizados. Una mujer limpia el cristal de un escaparte de un comercio en Carrera del Escultor Estévez, con un movimiento metódico y silencioso como si quisiese decirme que alguien se ha marchado por la puerta de atrás, en silencio, con esa forma tan sutil y triste propia de los mayores a los que se les apaga la luz antes de caer en la oscuridad.

La noticia surcó esas mismas calles como un soplo de aire que se cuela por cualquier rincón de una casa, alterando por unos instantes esa cotidianidad hasta sumergirnos en un silencio cargado de nostalgia, dando pie a recuerdos y comentarios que evocaban la figura de Anita y su pequeño estanco ubicado en una esquina de San Agustín, un punto de referencia por el cual han pasado numerosas generaciones. Muchos se han despedido a su manera de esta persona tan popular y peculiar, que desde hacía años ya no regentaba su negocio, y a la que ya solo se la veía puntualmente de manos de quien la cuidaba, entre el paso acompasado y la silla de ruedas que vaticinaban lo peor, cumpliendo la condena del ostracismo de la memoria y del deterioro físico.

Todos sabemos que su vida fue el trabajo y pienso que cada mañana subía la puerta metálica de ese estanco para encontrar el sentido de la felicidad, un cordón umbilical que denotaba una peligrosa rutina tras la cual se le fueron los años de las manos, y ya se sabe que el tiempo es algo sagrado porque no se recupera. Yo también soy una sombra de ese pasado en el que ella fue protagonista, en aquella etapa de juventud en el Instituto Rafael Arozarena, en cuyos recreos bajaba con paso apresurado hasta allí junto con otros compañeros para cumplir con nuestra particular rutina. El olor a pachangas y cruasanes industriales lo invadía todo, procedente de las clásicas cajas rectangulares de color marrón que se disponían sobre el mostrador, devorando su pequeño palacio de la anarquía, con retráctiles de refrescos que se apilaban a la entrada y sobre los cuales golpeaba un sol de justicia, un campo de batalla en una guerra que nunca terminaba, pero donde ella siempre vencía.

Las monedas de su fortuna se entremezclaban en una de esas cajas y Anita te embaucaba en su particular forma de entender el capitalismo, dificultando la búsqueda del cambio que tenía que devolverte con el fin de que comprases más cosas. Por entonces, esa avaricia ya me rechinaba, lo mismo que comprobar que llevaba siempre el mismo vestido, pero, aún así, eran sus señas de identidad, y todos crecimos con la triste realidad de que el mapa de su universo era tan pequeño como aquel lugar.

A lo mejor mi sinceridad se ha vuelto hiriente con el paso de los años, pero responde a mi forma de entender las cosas. Por eso, más allá de todo ese afecto de la gente de la calle, cuando he leído en distintos medios algunas de las muestras de condolencia, me he dado cuenta que habita mucha falsedad en quienes ahora la ensalzan como un referente de la vida de La Orotava, mientras por detrás se reían de ella, precisamente, porque siempre iba con ese mismo vestido, entre otros muchos motivos. Lo cierto es que no era guapa ni atractiva ni menos aún un bendito pan del cielo, pero se granjeaba las simpatías de muchas personas por su forma de ser y por entender que todo tenía un precio, hasta la libertad, incluida la suya.

Mañana solo será otro recuerdo más, debilitado por el paso de los años en un tejido comercial que se ha ido quedando huérfano de referentes, y cuando vuelva a pasar por el que fue su palacio de la anarquía, pensaré que solo una cosa es segura: un día bajas la puerta de metal, cierras el candado y todo se termina.