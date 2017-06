Irene Montero ha criticado la decisión de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de fijar las nueve de la mañana como hora de inicio del debate de la moción de censura que Podemos ha presentado contra Rajoy y que se debatirá hoy día 13. O sea, que ya sabemos algo más del programa de Gobierno de Podemos: no a los madrugones.

Montero, que desempeña su papel de impertinente de maravilla, casi como si no fuera una actuación, puede parecer por este comentario poco dada a la acción matutina, al trabajo y al esfuerzo, al honrado saltar al alba de la cama para entregarse con denuedo a la laboriosidad saludable que proporciona las habichuelas. Sin embargo, la actitud de tempranería de Pastor podría llevar el intento (bueno, quiten el condicional) de que todo se ventile en un día. Que no se hable mucho del asunto. Que la onda de opinadores y editoriales, fotos, imágenes, redes sociales, noticiarios, etc. se agote pronto.

Podemos prefiere el formato de las mociones de Hernández Mancha contra González y de éste contra Suárez, que necesitaron dos sesiones, dos días, para ventilarse. O sea, empezar por la tarde (todo el brillo mediático esa tarde y a la mañana siguiente para el censor) y continuar en la mañana del día siguiente (más foco mediático, turno del censurado y del resto de partidos más las réplicas) para así alargar el asunto e insertarlo más largamente en la conversación pública.

Verás tú que la consecuencia de todo esto va a ser un filibusterismo parlamentario a la americana. Es decir, hablar y hablar por hablar (Irene?Montero no tiene tasada la duración de su discurso inicial, que puede durar lo que ella estime en su condición de portavoz del grupo que presenta la moción). O sea, que es capaz de tirarse hablando horas con tal de que la moción sea larga. Otra cosa es que tenga algo interesante que decir.

Seguramente sí, aunque el saludable espíritu crítico de todo observador o comentarista ha de llevar a colegir que el argumentario podemita dedicará más tiempo a decir que el Partido Popular alberga una organización delictiva y corrupta que a proponer medidas de calado y contenido social. Incógnita interesante también será ver qué suerte de venablos o guiños lanza Pablo Iglesias a los socialistas.

Por cierto, que si Podemos propone una renta básica, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se ha tomado la delantera. Lo ha anunciado para la Comundad. También matrícula gratis para quien apruebe, en la Universidad, todas las asignaturas. No hay nada como perder unas primarias para ponerse a gobernar/trabajar y hacer políticas de izquierdas. A Sánchez no se le espera en la moción. No es diputado. O sea, otra cosa inédita, otra novedad de esta moción de censura en la que el PSOE ha decidido abstenerse. 'No es no' ha pasado a ser 'era no pero ahora ni sí ni no'. Y ni aún así amanece más temprano.