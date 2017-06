Un hígado y un riñón

Me gusta ser canario y formar parte de este pueblo bueno y generoso. De todas las competiciones que se pueden jugar en la vida desde luego los canarios ganamos en una importantísima: la donación de órganos. Coincidiendo con la celebración del Día del Donante de Órganos, hemos conocido que los hospitales públicos de nuestra tierra están nuevamente a la cabeza con la realización de 64 trasplantes de órganos en los primeros cinco meses del año. Canarias tiene una de las mejores tasas del mundo en donación de órganos aunque nunca está de más recordar que cuantos más donantes existan, mayor será el número de vidas que podrán salvarse.

De acuerdo con los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, si nos remontamos al 2016, se realizaron en los hospitales públicos de referencia de Canarias un total de 200 trasplantes de órganos, lo que supone casi un 30% más que los registrados en el año anterior. Es emocionante saber que este dato representa el récord de donantes histórico en nuestra comunidad.

Aquí, en Canarias, los hospitales públicos de referencia realizan los programas de trasplante de riñón, hígado y páncreas, lo que permite, gracias a la solidaridad de cientos de canarios, salvar la vida de aquellas personas cuyos órganos se encuentran en malas condiciones y para los que es vital la realización de un trasplante. Y ya terminando con los datos, simplemente añadir que desde los inicios de la actividad trasplantadora en Canarias, en 1981, ha habido más de 1.800 donantes gracias a los cuales se han realizado más de 3.700 trasplantes de órganos. ¡Esta carrera la estamos ganando!

No se trata solo de cifras



Y detrás de cada donación, una historia. Como la de Francisco Barrera. La de este muchacho viene a representar muy bien cómo la esperanza nos puede mantener aferrados a la vida. A los 12 años los médicos detectaron que sus riñones habían dejado de funcionar. Tras muchas pruebas, determinaron que los órganos de su madre eran compatibles para someter a Francisco a un trasplante. Todo salió bien pero, a los pocos días, el riñón empezó a fallar y descubrieron que el problema estaba en el hígado. Pasó unos años en diálisis, se quedó en silla de ruedas y su cuerpo dejó de responder. Los médicos planearon una solución arriesgada para los complicadísimos problemas de salud del niño: un doble trasplante de hígado y riñón, la única carta de la medicina para salvarle la vida. La intervención tenía que realizarse en la península. Viajó a Valencia, donde le informaron que había un donante compatible, la de un niño que había fallecido. Después de un auténtico calvario, hoy en día tiene 31 años y lleva 16 trasplantado sin ningún problema. Es tinerfeño y ostenta el título de ser la primera persona en España en ser sometida a un trasplante doble de órganos.

Me contó Francisco, en una conversación que mantuve recientemente con él, parte de su carrera de obstáculos: "me pasé años sin ir al baño a orinar, me acostumbré a beber agua mediante las tapitas de las botellas, fue una situación horrible pero aquí estoy". Según Francisco, aunque el riñón que le donó su madre en un primer momento "no funciona", sigue en el interior de su cuerpo porque los doctores consideran que "no molesta". Para este joven fue un regalo que su madre le diera la vida "y luego me la diera de nuevo, por segunda vez, para salvarme". A Francisco, un muchacho increíble y con una eterna sonrisa dibujada en la boca, la esperanza le ha salvado la vida.

Mucha leche

"Queremos romper el círculo de la pobreza desde su principio y empezando por la leche, el primer alimento de nuestra vida". Estas palabras pertenecen a un amigo que acaba de tomar las riendas de la dirección territorial de CaixaBank en Canarias y ha heredado la maravillosa sensibilidad social de sus predecesores, Juan Ramón Fuertes y Andrés Orozco. Les hablo de Manuel Afonso que, de la mano de los empleados de la entidad en Canarias, está promoviendo la tercera campaña de recogida de leche en beneficio de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Se calcula que la acción, que arranca mañana lunes en las más de 200 oficinas de CaixaBank en las dos provincias, llegará a las 60.000 personas que dependen de los bancos de alimentos para la adquisición de productos de primera necesidad.

Esta edición de la campaña durará dos semanas, del 12 al 23 de junio, y la recogida se realizará mediante la entrega de briks de leche. Según el propio Manuel Afonso, "ponemos toda nuestra red de oficinas, de empleados y de voluntarios al servicio de esta campaña que mejorará el día a día de muchas familias vulnerables y sobre todo de sus niños, nuestra esperanza de futuro. Es otra manera en que ejercemos nuestra responsabilidad social y nos implicamos con las necesidades más urgentes de los territorios en los que estamos presentes". Felicidades a CaixaBank por esta iniciativa que dibujará miles de bigotes en el rostro de niños de familias canarias sin recursos.

Roberto Herrera

Empiezo y termino hablando de amigos que pertenecen al club de las personas extraordinarias. Como Roberto Herrera, al que felicito por el reconocimiento que le ha otorgado Las Palmas de Gran Canaria como Hijo Predilecto de la Ciudad. Roberto es presentador desde 1991 del Centro Territorial de Televisión Española en Canarias y fue el primero en presentar la Gala Drag Queen del Carnaval de la capital grancanaria. No se entiende el Carnaval de Las Palmas sin la voz de Roberto Herrera. Lo cierto es que tal reconocimiento bien pudiera ser extensible a Santa Cruz de Tenerife, pocos comunicadores en Canarias como Roberto Herrera han entendido también el significado de hacer región.