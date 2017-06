Sectores y trincheras

Afirmar que Ángel Víctor Torres es el candidato del sector crítico del PSC-PSOE solo puede hacerse desde cierta rutina mental. Para empezar porque en el PSC-PSOE no existe un "sector crítico" enfrentado a un "sector oficial". Desgraciadamente en el PSC no existen ya sectores, sino escurridizas trincheras personales y muchas ambiciones asustadas. Pero es que además Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE de Gran Canaria, es incapaz de criticar incluso que le sirvan tibio el cortado.

-Oiga, que este cortadito está un poco frío?

-¿Y qué?

-No, no, nada, si lo decía por decir, que a veces me pongo tonto?

Cuando no existen excusas ni programas -y ningún dirigente del PSC-PSOE cuenta con un diagnóstico veraz y riguroso de la situación del partido y menos aún con una propuesta concreta para superar el marasmo actual y las malas expectativas- los aspirantes políticos se consuelan y pretenden distraer al respetable público con simetrías más o menos imaginarias. En este caso, por ejemplo, que Patricia Hernández, exvicepresidenta del Gobierno autonómico y supuestamente candidata a la Secretaría General del PSC, es susanista, mientras Torres es un sanchista de tomo y lomo. Todo esto supone una maniobra bastante estúpida: esos significantes oportunistas carecen de cualquier significado concreto y vivo en la actual coyuntura política del archipiélago y en la tesitura en la que se encuentra la organización. La mortificante imbecilidad de inventarse bandos para legitimar las aspiraciones de poder -o simplemente salvar el cogote en las próximas candidaturas electorales- constituye una señal más del estado crítico en el que vive el PSOE en Canarias. Tanto Hernández como Torres son criaturas políticas de una cultura aparatista que ya no sabe renovarse a sí misma porque continúa ignorando suicidamente los cambios sociales, culturales e ideológicos del último cuarto de siglo y algunos piden ya -calladamente- que se admita que los socialistas jamás volverán a ser alternativa y lo que cabe es adaptarse a futuras coaliciones de poder en las que el PSOE, a veces, ni siquiera estaría al frente, como ocurre, precisamente, con el Cabildo de Gran Canaria.

Por supuesto que cabe la nostalgia, a veces ñoña y otras tramposa. Abundan los dirigentes y cuadros del PSC-PSOE -y también profesores y periodistas- que achacan todo este desastre a la mala cabeza de celebrar elecciones primarias. Sin elecciones primarias estas cosas, en fin, no sucederían. Son incapaces de entender que ha sido el aparatismo como fuente de toda autoridad y la oligarquización de las direcciones políticas las que han contribuido decididamente a la crisis existencial del PSOE como proyecto político, y no las primarias. Basta con revisar sus argumentos, y donde escriben primarias poner, simplemente, democracia, para descubrir el desprecio a los militantes y al ejercicio de la participación que anidan en esas críticas fundamentalmente deshonestas. Tampoco los electores, a la hora de votar a sus diputados o senadores, suelen saber demasiado o aquilatar análisis particularmente sesudos, y estas realidades incómodas no se utilizan para recomendar la aniquilación de la democracia representativa.

www.alfonsogonzalezjerez.com