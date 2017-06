Ver un cuadro

Nos quedamos de piedra cuando supimos que un cuadro de Miró estaba colgado en un cuarto de baño. ¡Qué extravagancia, qué mal gusto y qué escasa sensibilidad la del sujeto que ubicó una obra de arte en dicho lugar! ¡Oiga!, la esencia del cuadro es invariable, indistintamente del lugar que ocupe; donde mejor se apreciará su olor es en este espacio único, diría el especimen. Las ocurrencias, a veces, es mejor mantenerlas en los silencios. Pero salvando la equidistancia entre lo ostentoso, el lujo excesivo y lo cutre, que choca con lo sobrio, la elegancia y el respeto que nos debe dar un cuadro. No hay pared más apestosa para tenerlo colgado que la de un baño. ¿Nos podemos encontrar con excentricidades de algún otro signo? La respuesta es sí. En un reportaje del diario El País (03-06-2017) en su última página, se ve a una persona observando un cuadro en una sala del museo Rijks museum de Ámsterdam; no es un cuadro pequeño ni en dimensiones métricas, ni mucho menos en dimensiones artísticas. El genio que pinto La ronda de noche, título del cuadro, no es otro que el irrepetible Rembrandt. Ver ese cuadro sin ningún murmullo, en completo silencio, lo alcanzan pocos. Quien gozó del privilegio fue un afortunado profesor de dibujo, que tuvo la suerte de ser el visitante 10 millones del museo. La dirección del museo quiso celebrar esa millonada de visitantes, con un premio a lo grande, y la ocurrencia, en este escrito van dos ocurrencias, fue premiar al afortunado para que viese el cuadro sin otros visitantes. La sala para él solo, y aquí aparece otra ocurrencia, van tres. Le pusieron en la sala una cama frente al cuadro, para que lo disfrutara él solito, acompañado de una botella de champán. Y la última ocurrencia, la mía: ¿por qué no ponen el cuadro boca abajo y la cama suspendida en el vacío sujetando con correas al visitante diez millones cien, para dar otro que hablar?