Un cuarto de millón de razones

Hace cuarenta años los hoteleros de la isla decidieron agruparse y organizarse en torno a una asociación profesional, creando Ashotel como receta para superar momentos muy difíciles. Los hoteleros de esta isla se implicaron desde entonces en demandar infraestructuras que mejoraran la seguridad de nuestros visitantes. Se culminó la apertura del Aeropuerto del Sur, se mejoraron las redes viarias, se comenzó el lanzamiento de nuestra imagen en el mundo, se definió un modelo turístico y el sector fue capaz de reconquistar la confianza de nuestros visitantes.

Con el paso de los años, se ha demostrado además que esa iniciativa se reveló como esencial para el éxito de un modelo turístico en la isla. En su devenir Ashotel no solo ha venido defendiendo los intereses legítimos de los propietarios y gestores de los hoteles de la isla sino que también se ha mostrado como un actor principal en la gestión diaria y en la definición futura de algo tan complejo como el destino turístico que es Tenerife. Un destino sin duda de éxito, envidiado fuera de esta isla -no hay que irse muy lejos para comprobar cómo en otras islas anhelan lo conseguido por nosotros- y en el que actores públicos y privados (no solo los hoteleros) trabajan por renovar, modernizar, aumentar de calidad e incrementar el gasto del turista, aumentando las actividades vinculadas al sector turístico.

Desde aquellos años hasta hoy, el sector turístico no sólo ha crecido sino que se ha convertido en el motor que hace funcionar toda la economía de las islas. Frente a quienes siempre criticaron el monocultivo turístico, la realidad es que fuimos capaces de acertar con aquello para lo que estábamos mejor preparados. Sin recursos naturales, sin minería, sin grandes extensiones de suelo para la agricultura y sin agua abundante, Canarias hizo aquello para lo que era más apta gracias a su clima benigno, a sus paisajes y su mar. La sociedad del siglo XXI nos permite hoy ponernos en valor como localización de actividades ligadas al conocimiento y a las nuevas tecnologías, nuevos sectores TIC en los que empezamos a tener importantes avances. Pero lo que nos trajo hasta aquí fue un potente sector turístico que tiró del carro del comercio, la construcción o el transporte.

Cuando hoy se habla del alquiler vacacional como una alternativa turística en igualdad de condiciones al sector hotelero tradicional, creo que se corre el riesgo de cometer un grave error. La sociedad no es un tablero del monopoly en el que unas fichas sustituyen a otras de la noche a la mañana. Los hoteles dan empleo cualificado a 60.000 personas en nuestras islas y constituyen el corazón de la actividad turística. En torno a los centros hoteleros bascula un mundo de servicios que ocupa también, de manera regular, a miles de personas que encuentran en los hoteles un nicho de mercado fundamental. Desde quienes venden sus productos agrícolas a quienes son contratados para obras de reparación, de instalaciones eléctricas o de fontanería, de transporte de viajeros o de suministro de utillaje. Hay muchísima gente que vive de los hoteles, no sólo los que trabajan en ellos.

El reconocimiento de los derechos de propiedad y de alquiler, por los que todos apostamos, tiene poco que ver con la puesta en explotación de pisos y viviendas como negocios turísticos. Porque la experiencia nos ha demostrado que el turismo es algo que debemos cuidar y proteger. No se trata sólo de que el alquiler vacacional sea un modelo que no crea el mismo empleo que el sector hotelero -que no lo crea, aunque genere rentas- sino que debe atenerse a un conjunto de reglas que garantice la calidad y la seguridad de nuestros turistas. Fijo ahora en el recuerdo de muchos la explosión que en su día vivimos con el time sharing. En esa época aceptamos y adoptamos las medidas necesarias para protegernos de uso y abuso de una actividad en la que existían prácticas irregulares, cuando no directamente fraudulentas, que dañaban la imagen de las islas. Y una vez más, debemos tomarnos muy en serio la protección de un sector económico que crea empleo cualificado, que está sometido a estrictas normas y controles y que nos garantiza unos estándares de calidad con nuestros visitantes, además de proteger el espacio turístico con altos estándares de calidad.

Es perfectamente posible que el "nuevo" alquiler vacacional coexista con nuestro tradicional modelo hotelero y extrahotelero. Pero sujeto a una normativa que establezca las reglas del juego económico. Quienes piden barra libre para unos y leyes estrictas para otros, no defienden la libertad, que sólo existe cuando se garantizan las mismas condiciones para todos. Ese es el papel que debe jugar el legislador público en un mundo cambiante. Es verdad que, como se dice, no se le pueden poner puertas al campo. Pero algunos campos tienen que estar perfectamente delimitados para que nadie entre a pisar lo cultivado.

Las nuevas tecnologías están cambiando los modelos de negocio y ni podemos ni debemos ignorarlo. Lo que debemos hacer es preocuparnos de que esos modelos de negocio tengan impacto social positivo. Y en una tierra donde aún tenemos un cuarto de millón de parados, la opción por la que siempre tendremos que decantarnos es por aquella que sea capaz de dar empleo y prosperidad al mayor número de personas posible. Ese, al final, es el argumento definitivo para que algunos pensemos que existe un compromiso insoslayable en la defensa del sector hotelero de Tenerife.