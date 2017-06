El bastón de los mayores

Una señora ya mayor a la que tengo aprecio, a la que veo con frecuencia casi diaria, me suelta la misma perorata cuando me voy: ¡sé bueno y no tires piedras a los aviones! La señora, que vive en el centro del Puerto de la Cruz, lleva unos días sin despedirse de esa manera. ¿Será?, lo es, por el impacto emocional que la ha causado la muerte de su perrita. Kati era el nombre del animal, llevaba con la señora catorce años. Hace esos años la vio pasar por su domicilio, estaba perdida, abandonada y desde entonces ha sido para ella como la cuchara a la sopa. La señora vive sola, es viuda y no tiene hijos, se mueve en un radio corto y cercano a su domicilio, y siempre iba acompañada de su mascota, la trataba con un mimo, con un cuidado exquisito. Hasta tal punto que era la admiración de transeúntes y vecindad, que se paraban para interesarse por Kati. Frente al portal de la casa donde vive la señora hay un banco para sentarse, y ahí tumbaba a la perrita su dueña, después de dar la vueltita. Sentada la persona y acostado el animal, dejaban pasar el tiempo. Los cuidados llegaban, me atrevo a decir, hasta con exceso de humanización: en invierno la tapaba con un chal, como ella llamaba al paño con el que la cubría, y en el buen tiempo tenía a mano su botella de agua. La perrita, sin reloj, tenía cogidos los horarios y avisaba el momento de marcharse. Era una orden para su dueña, que la atendía siempre pensando en el animal, era entonces cuando daban otro corto paseo y a recogerse. Concha, desde la cama, ve la televisión y junta a ella Kati; donde la dueña mira, el animal también lo hace. ¿ Que vería el animal ?

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.