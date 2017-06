Ascenso y caída del sueño americano

Cuando alguien se sorprende gratamente al visionar una película donde los personajes y el guión son relevantes, es que algo extraño sucede dentro de la peculiar industria del Séptimo Arte. A día de hoy, contemplar secuencias sostenidas gracias a la interpretación de los actores, al gancho de los diálogos y a una trama coherente comienza a ser misión imposible en unas salas de exhibición controladas mayoritariamente por los grandes estudios y distribuidoras. En este orden de cosas, el casi desconocido cineasta norteamericano Joseph Cedar ha logrado sacar adelante un proyecto aparentemente sencillo, pero que alberga una complejidad superior de la aparentemente prevista. Porque, a medida que transcurre la proyección, se aprecian las respectivas dosis de crítica, reflexión y mero entretenimiento que conforman esta cinta. Junto a un aire de comedia amable y hasta desenfadada, se introducen intrigas políticas, financieras y humanas, para ofrecer una visión desangelada del funcionamiento de nuestro mundo. Pero, sobre todo, es un vehículo para disfrutar del magnífico trabajo de sus actores. El elenco, plagado de caras conocidas y profesionales de peso, sostiene con firmeza el pulso narrativo y el interés de una historia con argumentos más que de sobra para resultar creíble y no desechar su autenticidad.

Cuenta las desventuras de Norman, un hombre de negocios poco convencional y amigo de un joven político que se encuentra en un momento de declive profesional. Con el paso de los años, este se ha convertido en un influyente líder mundial, de modo que la vida de Norman cambia repentinamente. Si dicho cambio es para bien o para mal, dependerá del concepto de éxito que tenga cada uno. Como en otras muchas ocasiones, el título original refleja la esencia mejor que la libre traducción para el público español, donde se ha estrenado como Norman: El hombre que lo conseguía todo, en vez del más ajustado Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer ( Norman: el moderado ascenso y la trágica caída de un solucionador neoyorkino).

Se trata de una recreación del denominado "sueño americano", aderezada con una inusual mezcla de ironía, acidez y dulzura. Es muy probable que el largometraje pase desapercibido por las carteleras, sin destacar por nada en concreto. No ofrece escenas memorables. Tampoco contiene carga filosófica alguna ni divertimento especial. No es, por tanto, un título que pueda calificarse de sobresaliente. Y, sin embargo, en su conjunto, supone una propuesta meritoria y agradable, digna de ser destacada. Por desgracia, no le han brindado la oportunidad de llegar a demasiados espectadores. En Estados Unidos dispuso únicamente de cinco pantallas grandes el fin de semana de su estreno, aumentando después a un total de trescientas, en un mercado en el que habitualmente los filmes pueden acaparar más de cuatro mil. En definitiva, una muestra de cine independiente y minoritario pero, al mismo tiempo, interesante, que debería contar con un mejor tratamiento por parte de distribuidores y exhibidores.

Como ya he resaltado anteriormente, su principal valor radica en el aspecto interpretativo. El protagonista es un acertado Richard Gere, etiquetado en las décadas de los ochenta y noventa como "sex symbol" y que cuenta en su haber con numerosos éxitos de taquilla. Oficial y Caballero, Cotton Club o Pretty Woman le otorgaron una enorme popularidad, pero han sido sus intervenciones en Infiel o Chicago las que han avalado que es mucho más que una cara bonita. Tal vez sea excesivo considerar su labor en Norman: El hombre que lo conseguía todo como su mejor actuación pero,desde luego, se halla en el pódium de su filmografía. Le acompañan algunos colegas tan notables como Steve Buscemi ( Fargo, Reservoir Dogs, El gran Lebowski, Muerte entre las flores), Michael Sheen ( Midnight in Paris, La reina, El desafí - Frost contra Nixon), Charlotte Gainsbourg ( Melancolía, Jane Eyre de Franco Zeffirelli) y Hank Azaria ( Amor y otras drogas, La pareja del año).

