Los últimos golpes recibidos

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

1. Esta es una noticia de TV. Se ven imágenes de Donald Trump, vestido de paisano, que va a subir a un helicóptero, y cuando pasa ante un militar que forma parte de la tripulación, Trump le hace el saludo militarmente, con la palma de la mano derecha extendida en oblicuo, junto al lateral de su frente.

Si a Trump lo hubiera visto el capitán mando máximo de mi grupo de Zapadores, cuando hice la milicia obligatoria hace medio siglo, mi capitán hubiera encerrado a Trump en Prevención. ¿No sabe el señor Donald Trump que vestido de paisano -por muy militarista que sea- no se hace el saludo? Este Donald Trump merece un cero patatero en la asignatura de Comportamientos y Modales?

2. Este golpe no se lo van a creer. El partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, Atlético Madrid- Barça, del miércoles 1 de febrero, lo vi por TV en una cafetería del Puerto de la Cruz, con un empleado mecánico de la compañía aérea Air Europa. Este mecánico de vuelo, portuense de nacimiento, obviamente viaja mucho. Por la mañana había estado en Madrid preparando el avión alquilado que fue a Barcelona vacío a buscar al Barsa, y trajo al equipo a la capital de España a jugar dicho partido. Después del encuentro volvería el equipo completo del Barça, sin dormir, a Barcelona, en el mismo avión. Pero mi amigo el mecánico viajó antes a Tenerife Norte, y tuvo tiempo de ver plácidamente el partido desde su municipio de nacimiento.

3. Este golpe es una posible estafa: me aconsejan que si llaman por teléfono con prefijo 56, no descuelgue, es un timo perpetrado desde Chile, que ya ha captado y capturado a más de una persona despistada. La voz dice tener secuestrado a un íntimo familiar tuyo, y que aflojes una gorda cantidad de pasta si quieres recuperarlo. Ya ha caído en la trampa más de uno. ¡Se necesita ser tonto! Aunque, por si acaso, nunca digas de esta agua no beberé?