El Orden y el Desorden

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

Se asiste, habiéndose anunciado a bombo y platillo a algo parecido a un torneo medieval. El rey congregaba a la corte y con sus validos o favoritos presenciaba el espectáculo. De aquella época a la de ahora ha cambiado la multitud y las armas. Se enfrentaban entonces caballeros del mismo linaje, que se blindaban con armaduras para no ser heridos, era por esa época un espectáculo de entretenimiento, aunque a veces había muertos.

En el siglo XXI los caballeros previamente adiestrados ocupan sus puestos para combatir subidos en carros blindados, otros caballeros surcan el cielo en aparatos destructivos, siempre hay muchos muertos. El mundo en lo más amplio de la palabra tiene miedo, ahora más que antes. Por entonces las contiendas no salían de sus feudos y el daño no era colateral. Hoy con el poder tecnológico que no deja de crecer, con pulsar una tecla se destruye la historia de un país. El temor como decía es creciente. El rey Midas de momento usa armas disuasorias como: ("la de puertas cerradas para impedir el paso a los inmigrantes, o legalizar métodos psicológicos de tortura, o impedir el libre comercio, o la demostración de fuerza en el ámbito diplomático, o las ofensas a las mujeres") . El orden internacional construido desde la última Guerra Mundial va camino de desmantelarse. Sus consecuencias hasta el momento son perceptibles: en aeropuertos de EEUU, en manifestaciones masivas en Estados Unidos, en las protestas de dirigentes de la Unión Europea. En definitiva como escribía Nietszche, "solo el exceso de fuerza demuestra la fuerza".