El candidato del "no es no"

El candidato del "no es no"

E l "candidato socialista de la militancia", Pedro Sánchez, ha decidido que tiene que presentarse a la reelección como secretario del PSOE. Siguiendo su trayectoria, desde la osadía a la temeridad, no cabía duda de que iba a ser así. A falta de un mayor coeficiente intelectual, su baza estratégica se resume en tres palabras: "no es no". A ello añade que España debe seguir sin presupuesto porque los socialistas tampoco deben negociarlo y aprobarlo mientras gobierne Rajoy. Habla de proyecto colectivo y cree que tiene embobados a los militantes que no quieren saber absolutamente nada con la derecha y que, además, están dispuestos en cualquier situación a poner un cordón sanitario frente a los populares. Desde el punto de vista ideológico puede que no esté mal, en la práctica suscita dudas.

Una explicación es que el candidato socialista que supuestamente más quieren los militantes es, por otro lado, el que menos han deseado los votantes en la historia del PSOE. Por ello ha conseguido los peores resultados en las urnas de todos los tiempos. De ahí se puede extraer como conclusión que los españoles no sólo aspiran a un líder ideológico sino fundamentalmente a alguien que pueda representar una alternativa de gobierno en la izquierda desde el diálogo, no desde el veto al adversario. Sánchez es un ejemplo de catálogo del sectarismo y, probablemente a la fuerza, pasó del error de que Susana Díaz lo eligiese de forma perentoria por tibio y manipulable a convertirse en el rebelde anatema de Mariano Rajoy y el Partido Popular.

El problema es que en ese terreno que quiere conquistar, el Podemos de Pablo Iglesias le saca la ventaja de la credibilidad radical. Para contrarrestarlo, quiere arrimarse a él y cuanto más lo haga se verá más clara la diferencia, incluso si se aparta definitivamente de los postulados de moderación que permitieron al PSOE gobernar en este país durante varios mandatos desde la década de los ochenta.