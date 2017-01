Pisando fuerte

A caba de terminar una nueva edición de Fitur. Como se preveía ha sido un éxito para los intereses de nuestros destinos. Se veía mucha alegría y optimismo, tengo que decir, en todos los pabellones, en unos más que en otros, pero en líneas generales se respiraba buen rollito.

Durante las tres jornadas de profesionales se pudo constatar que Fitur sigue siendo un punto de encuentro para la industria turística no solo nacional sino de todos los destinos vacacionales mundiales. Algunos destacaron por su gran apuesta como fue el caso de Argentina, país invitado/sponsor de esta edición, con un despliegue de medios muy importante. En el mismo pabellón destacaba como casi siempre Costa Rica por su vegetación y evocación de su destino. En el otro extremo, Brasil, tan sencillo que no tenía prácticamente imágenes y que sorprendía por su simplicidad. Eso sí, todo el stand lo ocupaban mesas de trabajo.

En cuanto a nuestros destinos nacionales, destacaba sin duda Andalucía. Todo un pabellón para ellos, donde el negro del mismo resaltaba las imágenes de las distintas zonas turisticas.

Desde luego estoy seguro de que han sido los que más han invertido, casi me atrevería a decir que de todos los expositores de la Feria.

Islas Canarias estuvo para mí dentro de los mejores a todos los niveles, haciendo uso de videos e imágenes en gran formato que destacaban por su calidad y vistosidad. Además, una buena parte destinada a los profesionales donde no cesó su actividad hasta el mediodía del viernes donde ya se apreciaba que la feria había terminado para los profesionales y se daba paso a los caza souvenir. Una lástima, pero este año nos perdimos los ricos zumos de Graci que no pudo estar por enfermedad y tuvo que ser ingresado según llegaba a Madrid. Afortunadamente ya está recuperado y seguro seguirá estando en las próximas citas turísticas. Importante aportación también un año más de los vinos, quesos, papas, mojos, gofio? donde se realizaron catas comentadas durante todas las jornadas.

Este Fitur también ha servido para que se despeje el interés y el apoyo del Cabildo de Gran Canaria por el gran proyecto de ocio que supone el nuevo Siam Park en San Bartolomé de Tirajana. Menos mal, no parece entendible que tal inversión y elemento diferenciador para un destino no contara con la máxima colaboración de todas las administraciones públicas. Y pudimos comprobar lo avanzadas que están las obras de otro proyecto singular como es el Acuario Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canariaque abrirá sus puertas este verano. Bien por Gran Canaria y bien por Islas Canarias.

Pero además esta feria es mucho más, la parte de tecnología aplicada al turismo en Fiturtech es cada vez una visita obligada para mejorar servicios y productos para el cliente. Dentro de poco se tendrá que pensar en ampliar fechas pues es prácticamente imposible asistir a Fitur y Fiturtech.

También sirvió para que tanto el Estado como los diferentes responsables autonómicos confirmaran que 2016 ha sido un gran año, el mejor. Pero más importante aún es que este parece igual de bueno. El trabajo iniciado hace algunos años en busca de los destinos emergentes, para Canarias, van aportando buenos resultados. Países objetivo como Francia, Polonia, Rusia, entre otros, aportan ya un número importante de visitantes y la tendencia sigue al alza.

Hablando con varios empresarios, alguno empezaba a tener dudas sobre el mercado británico. No nos olvidemos que es ahora cuando más ventas se hacen en este mercado, y parece por lo que me comentaba alguno muy informado que no van todo lo bien que se esperaban, ya veremos.

Llegados a este punto, son cada vez más las voces que piden que centremos el interés no el número de turistas sino en la rentabilidad que dejan en cada destino, en el gasto real. Para eso hacen falta dos elementos en mi opinión, escuchar al turista/cliente sobre lo que quiere y apostar por seguir poniendo en valor buena parte de la oferta que se ha quedado obsoleta pero que tiene una situación inmejorable.

Este es más o menos el resumen de esta edición de Fitur, de la que como dice Alejandro Sanz en su canción, salimos como destino Pisando Fuerte.

@RicardoFPA