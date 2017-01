Orgulloso del equipo

Uno, que da la cara, está acostumbrado a llevarse los méritos y es conveniente reconocer que el éxito te lo da la gente y este aumenta si te acompaña un excelente equipo. A mí, en la nueva andadura en la Televisión Canaria, me acompaña no uno bueno sino el mejor. En Socater, que de tele sabe un rato, han sabido rodearse siempre de buenos profesionales, y a mí me toca beneficiarme en esta temporada del talento del equipo que lidera JorgeBethencourt en el programa El Foco. Cosas de la vida, Jorge vuelve a ser mi jefe. Hace 15 años ya lo fue cuando dirigía, al inicio, la tele pública canaria. Feliz estoy de hacer periodismo en la calle, junto a la gente y del lado de la gente, y de hacerlo junto a la excelente realizadora ÁngelaVigil, el maravilloso Guille, que se manda unas claquetas en las grabaciones que lo flipas, la encantadora Mercedes, que, desde la redacción del programa,no paran de empaparse de los problemas de la gente. Es cojonudo trabajar junto a Jonathan, que siempre anda preocupado por todo y por todos, al lado de Diego, que grabando imágenes de recursos es un máquina, y, por supuesto, cuidando hasta el último detalle Pilar Guerrero, una enamorada de la televisión, que cuida a los suyos como nadie. Hacer periodismo social, que es lo que hace el equipo junto al que trabajo, es muy difícil, pero teniendo a SergioHernández como cabecilla del grupo parece todo más sencillo, quizá porque él conoce como nadie los problemas de la gente. En un par de semanas les contaré por la Canaria la historia de Cristina, okupa de Jinámar. Su caso traerá cola y, junto a ella, parte del equipo, nos tiramos esta foto justo por fuera de su casa.

Postdata:

A gotas se hará periodismo de investigación. Será un éxito y hasta ahí puedo leer. Lo será porque, cuando se es independiente, los comunicadores logramos contar la verdad entera. Y créanme a gotas periodistas, en las que creo, junto a magníficos profesionales en los que confío, vamos a hacer buen periodismo de investigación que ustedes podrán ver en Mirame Televisión. Agüita, nunca mejor dicho, con la que están montando David Cuesta, Esaú Hernández, Lupi, Gara, Víctor, Miguel, Mayte, Gabi y Jonathan de La Píldora Roja. Mañana lo destapamos en goteo.org.