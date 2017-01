Injusto mortificar a Aynara

Noemí y Aynara, madre e hija respectivamente, acudieron al plató de Mírame TV para comentarme que la pequeña tiene problemas de movilidad derivados de una discapacidad que padece producida por una enfermedad rara. Dada a la complicada situación de la familia, Noemí pidió ayuda al Ayuntamiento de Santa Cruz para pagar el alquiler de una vivienda. El Consistorio adquirió el compromiso y Noemí empezó a buscar una casa que tuviera las mejores condiciones para su hija. Ninguna inmobiliaria se fiaba de firmar un contrato que dependiera de los abonos de la administración, por lo que se tuvo que conformar con la única señora que estuvo dispuesta a alquilarle un inmueble. Su casa está en Barranco Grande, en unas condiciones que no son las adecuadas para su hija. Al final, las inmobiliarias a las que acudió esta familia tenían razón: el Ayuntamiento ya adeuda a la propietaria de la vivienda 5 meses de alquiler y si Noemí no arregla la deuda, tendrá que irse a la calle. Por lo tanto, a las carencias de la vivienda se suman los impagos del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Creo que no es justo para Aynara esta mortificación. Ya bastante tiene con lo suyo. Confío en que Bermúdez, al conocer lo publicado, arreglará el asunto. Como siempre, José está pa todo, incluso para suplir la falta de respuesta de alguno de los suyos.