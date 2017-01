Deterioro educacional

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición "La columna del lector", una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

Me identifico plenamente con la profesora Eva Mª Romero del IES Isidro de Arcenegui de Sevilla. El panorama es el mismo en todo el país. A pesar de su vocación docente demostrada durante años se llega a un punto en que estalla, harta de aguantar en todo sentido: faltas de respeto, mala educación por parte de los alumnos, proteccionismo hacia ellos por parte de los padres incapaces de reconocer que sus hijos lo que necesitan, más que un profesor, es un "domador" o un "policía", secillamente porque no les permiten trabajar como quisieran. Se ha llegado a esto por consentirles desde pequeños en todo lo que han querido para no traumatizarlos. No se ha educado en la disciplina y el respeto. El remedio se deduce por sí solo. Hay unas normas que cumplir para poder convivir. No valen excusas como: "porque si no se pierden alumnos y es mala fama para el instituto", o que "tienen que conseguir el título porque hoy en día es necesario para todo" y más pretextos para justificar la situación insostenible de la enseñanza en el país. Si no se produce una reacción y el deterioro continúa, estos adolescentes tienen todas las condiciones para ser delincuentes en un próximo futuro.