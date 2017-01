Francisco de Sales

Recuerdo que el lanzamiento en el año dos mil de la cerveza Reina concitó gran expectación en Tenerife. Roberto Ucelay, el padre de la criatura, estaba eufórico con la nueva bebida cien por cien natural. Luego, la cosa se vendió al Grupo Mahou San Miguel, en donde, en la actualidad, Rafael González-Coviella vela por sus distintas marcas en las Islas, incluida, claro, Reina, que sigue aliviando gaznates. Rafael, junto a Luis Durango y Elías Rosales, formó parte de aquel magnífico trío de product managers que lo hizo muy bien en la Compañía Cervecera de Canarias en tiempos de Federico Hager. Creo que ya lo he escrito? En esta fiesta insularia del lúpulo y la cebada también baila Heineken de la mano de Incabe. Su área de Marketing se potenció hace algunos meses con Laura Docampo, quien junto a Cristina Hernández y Elena Barrios, por ejemplo, es referencia en cuestiones de crítica gastronómica. Otro trío.

Y si la aparición de Reina, decía, fue un acontecimiento de especial relevancia y trascendencia mediática, las recientes presentaciones de la tónica Royal Bliss y del nuevo anuncio de carnaval de Dorada (un clásico), han rayado con parecida notoriedad.

La puesta de largo del bebercio de Coca Cola en el Espacio Blanco de la capital tinerfeña, que gestiona María José Álamo, fue un éxito de convocatoria. No faltaron, por supuesto, los plumillas de mesa y mantel: José Luis Conde, Sergio Lojendio y José Carlos Marrero, aunque a estas invitaciones de migas y angostura también suelen apuntarse Máyer Trujillo y Pepe Moreno. Se les esperaba y, naturalmente, hicieron acto de presencia. Eso sí, Pepe llegó a los postres. El corro mediático se enriqueció, además, con el ex José David Santos, Santi Negrín (un sin vivir con su tele canaria en plena campaña de acercamiento) y Santi Pérez, quien acudió en compañía de la jugadora americana del Granadilla Egatesa Jackie Simpson, de prácticas de Marketing (cuando puede y la dejan) en su empresa de Comunicación. Esta circunstancia la aprovecharon José Luis Román y Alberto Catalán para concertar entrevista en la radio de Iván Bonales, visto bueno (un decir) del vicepresidente del Club de Fútbol, Julio Luis, quien tampoco se perdió la innovadora gama de mixers premium. O sea, eso.

La chispa de la vida y aledaños contó, de igual forma, con el respaldo de Javier Armas, más ahora que el Tete se arrima a Primera, y demás colegas que la memoria no alcanza y responsables de Publicidad, como Cristina García del Rey. Impossible is nothing! Por su parte, los representantes elegidos por el pueblo (José Manuel Bermúdez, Efraín Medina y Alfonso Cabello) tomaron posiciones (protocolo obliga) para el primer sorbo de los matices aromáticos y picoteo de turno. Pero no. Porque el alcalde, tras la cortesía obligada, enfiló raudo y veloz hacia el acto de Dorada en el TEA. Mientras, el que esto firma se mandaba un vaso de Expressive Orange: "Sabor con voz propia que mezcla notas a naranja con pomelo, mandarina, kumkuat y frutales tropicales". ¡Ño! Luego, ya en la calle, pusimos rumbo al Centro Comercial Bulevar de Suso Zárate, al tiempo que alguien wasapeaba que en el TEA volaban doraditas y mini bocadillos de tortilla de La Garriga? Por ahí estaban los piratas Darío López (Palante Producciones), Aarón Gómez, Víctor Hubara, Adrián Rosales y José Juan Ramallo. ¡Magnífico elixir del vacilón!

Al final (¡caramba!), entre tanto jaleo, se nos olvidó brindar por Francisco de Sales, el santo patrón de los periodistas y escritores. Otra vez será.

