Salvemos a todos los que cojan la cabeza de un alfiler, y salvemos a los que no cojan, así pues costará entender la criptografía que se alude. O dicho en clave callejera, salvado está por la providencia celestial el prófugo huido de la justicia que ha alcanzado su libertad dando esquinazo a todo un Estado de Derecho, el de España. Hay noticias que cuando las lees te atraviesan el corazón. Se publica en la prensa la sorprendente paralización de busca del partícipe en la matanza de Atocha, hace ya 40 años. Semejante atrocidad cometida en el despacho laboralista, en el que asesinaron a cinco personas, se saldó con la condena de cárcel de cuatro pistoleros que perpetraron el genocidio, y el quinto de ellos, Fernando Lerdo de Tejada, escapó y desapareció del mapa. El dato importante que se conoce es el de que el homicida sigue vivo y la información se aporta a través de su familia, es decir, hay pistas, y por decir que no quede, y los servicios de inteligencia españoles las han seguido, pero por lo que cuentan ya no las seguirán. Este no debería ser un caso cerrado.