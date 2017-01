Encuentros de alto nivel

Con 24 horas de adelanto sobre el momento anunciado, ayer se reunieron José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la comisión gestora del PSC-PSOE, y Asier Antona, presidente del PP de Canarias, para explorar entendimientos políticos y parlamentarios que abran una "etapa de cambio" en las islas.

-Bueno -repuso Asier Antona- y tú, ¿que quieres cambiar exactamente?

-Creo que Canarias necesita abrir un proceso de regeneración política y de lucha contra la corrupción y la venalidad que han caracterizado los 23 años de gobierno de Coalición Canaria?

-Treinta años de CC -corrigió Antona frunciendo el ceño.

-¿En realidad 35 años, no? -repuso el alcalde de Adeje-. Y eso si

no consideramos que los fundadores de CC tenían padres y madres

que algo malo habrán hecho?

-Y abuelos, seguro que tenían abuelos?

-Qué horror. De eso no me había dado cuenta. Abuelos. Yo conozco a un par de cargos públicos de CC cuyos abuelos fueron concejales cuando Alfonso XIII.

-Estremecedor.

-Pues por eso. Es verdad que yo llevo treinta años de alcalde, pero que no comparen, porque yo soy un demócrata, hago gimnasia sueca y no ceno nunca.

-Ciertamente.

-Nos dirigimos al PP porque sabemos que ustedes todo lo que sea regeneración democrática y lucha contra la corrupción les entusiasma hasta el delirio?

Antona se quedó mirando a Rodríguez Fraga fijamente durante varios segundos.

-¿Tú estas bacilándome, no?

-¿Cómo? No, no? Estooo? Para nada? ¿Acaso es mentira lo que he dicho?

-Eeeeeeh? Claro que no. El compromiso del PP contra la corrupción forma parte de su ADN. Reconozco que después nos adaptamos muy bien y podemos prescindir de la carga genética con un gusto que da miedo, pero vamos, eso es circunstancial?

-Y podríamos llegar a un acuerdo sobre la Ley del Suelo?

-Hombre, si no llegaron ustedes a un acuerdo con Clavijo?

-¿Cómo que no? Si ya estaba hecho. El problema no es el articulado, sinceramente, sino la actitud vital, intelectual, emocional, cosmológica de Fernando Clavijo. Esa altanería. En cambio, tú puedes ponerte chulo y hasta desagradable, pero

como eres bajito nunca podrás mirarme de arriba abajo. Eso alivia la

tensión. Eso estimula el consenso.

-Chico, pues seguiremos hablando. ¿Y con quién te reúnes la próxima vez?

-Con Noemí Santana.

-Caramba -ironizó Antona-. Pues llévate a un traductor para poder entender algo.

-Ya he pensado en eso. Me acompañará un primo de Ignacio Gallego que fundó con él el PCPE? Es marxista leninista, pero también logopeda. Le explicaré que nosotros también somos de izquierdas?

-¿También?

-Te lo juro por la Virgen de Candelaria, la más bonita, la más morena.

