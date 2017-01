Persecución feroz y mortal

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

Recién estrenado el año 2017, me llega la noticia sangrante, a través de prácticamente todos los medios (internet, prensa y canales televisivos) de que una pobre joven de tan sólo 13 años tira la toalla de la vida y muere suicidada, al parecer a raíz de otro caso de persecución escolar (o bullying). Si atendemos a que la raíz del 'bullying' es 'bull' -del inglés- vemos que significa toro. Más o menos nos estamos refiriendo a este tipo de bravuconadas con una palabra que viene a significar toreo. Pobre chica. Toda una vida por delante, y ¡zas!, ahí está su cadáver, ya que murió hace tan solo unos días (martes 10 de enero de 2017). Particularmente, yo mismo tuve que lidiar con algunos compañeros de colegio en una lucha muy desigual. Eran muchos contra uno, y rara era la vez que alguno de los afines a mí se decidía a defenderme. Fue un brutal acoso psicológico, que duró más de un lustro. Me asombro de la capacidad que tuve para digerirlo y procesarlo, para luego olvidar. Pasado el tiempo, uno no le da importancia. Pero me da mucha pena esta chica que vivía en Murcia. Unos mueren matando y ella murió porque se mató a sí misma, ya que los del ganado le decían gorda y fea. Qué tristeza, la verdad. Le quiero hacer llegar mi más sentido pésame a su familia, si llegasen a leer estas líneas. Ojalá el ser humano, sea adulto, sea niño, comprenda por sí mismo que eso de odiar y matar (hay muchas formas de matar) está muy mal. En este aspecto, parece que seguimos en las cavernas. Todo puede cambiar. Esa es mi esperanza.