¿Cataluña sojuzgada y silenciada?

En su comparecencia pública haciendo balance de su primer año como presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont asegura (la opinión de tenerife) que su gobierno "garantizará" la celebración de un referéndum de autodeterminación "que será vinculante y válido" no sólo en España sino "en todo el mundo y en la UE"; así se iniciará "una nueva era en la historia", la de una Cataluña "rotundamente libre", en la que los catalanes "tomarán la voz".

Resulta difícil reunir en un sólo discurso tantos y tan pretenciosos dislates. Es sabido que la Generalitat no tiene capacidad legal para celebrar un referéndum de autodeterminación o secesión, y roza el delirio afirmar que algo tan manifiestamente contrario a las leyes españolas va a considerarse válido no sólo en España sino en el resto del mundo, pese a la doctrina de la ONU al respecto, y específicamente en la UE cuyos Tratados lo imposibilitan. No le bastan a Puigdemont los reiterados pronunciamientos en contrario de numerosos responsables de la UE, ni tampoco las recientes resoluciones de las autoridades italianas y alemanas rechazando las solicitudes de los autodeterministas del Véneto o de Baviera de celebrar sendos referendos.

Lo de una futura Cataluña "rotundamente libre" donde por fin los catalanes "tomarán la voz" bordea lo ridículo. ¿Acaso la ciudadanía en Cataluña tiene hoy restringidas sus libertades cívicas? ¿Sufren algún tipo de discriminación respecto a los demás españoles? ¿Se limita su libertad de expresión de modo que no se deja oír su voz, sus voces, ya que estas son múltiples aunque los nacionalistas quieran ignorarlo?

Porque lo cierto es que pese a la obvia realidad de que -incluso tras el sostenido y mendaz bombardeo propagandístico de los últimos años y la constante campaña de la Generalitat via las asociaciones que financia y espolea, como la ANC y Omnium Cultural- el independentismo no supera el 47% de la población, los nacionalistas pretenden hablar en nombre de la totalidad de los catalanes, que en su mayoría rechazan este peligroso y traumático salto en el vacío que Puigdemont, irresponsablemente, promete dar.