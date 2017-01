Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.

El futuro, y nuestra salvación para salir de los circuitos de la banca usurera tradicional, está en la revolución tecnológica digital (léase Bitcoin o cadena de bloques). La libertad política colectiva sin libertad económica colectiva es una quimera y es ahí donde cojea o adolece en algo la Teoría pura de Antonio García-Trevijano. La política y la economía son las dos caras de la misma moneda, no puede ir una sin la otra y es ahí donde falla (o queda incompleto) Trevijano: la política sin la economía no es nada; ya puede Trevijano escribir él solo la constitución que quiera que si no actuamos sobre el sistema bancario financiero tendremos -como los últimos 5 mil años- las manos atadas.

Lo revolucionario hoy es conquistar -junto a la libertad política- la libertad económica colectiva (esta no ha sido conquistada jamás en la historia de la humanidad), instaurar desde la sociedad civil un nuevo sistema financiero y monetario beneficioso para la gran mayoría que permita liberarnos de las pesadas cadenas del dinero-deuda y compita -por fin- libremente con el ya caduco oligopolio de Goldman Sachs , el Deustche Bank o el Santander.

Por vez primera la humanidad posee la tecnología necesaria para implementar esto que digo. Esa es la verdadera batalla que se presenta en el siglo XXI sobre el tablero geopolítico mundial y lo auténticamente revolucionario hoy día. Lo otro es marear la perdiz.