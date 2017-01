Contador a cero

Terminó 2016 cumpliéndose las expectativas que el sector y las previsiones auguraban. Un nuevo año récord de ocupación en nuestro país. Pero lo cierto y verdad es que no todo lo es el número de visitantes, cada vez más son las voces cualificadas que piden que se tenga más en cuenta la rentabilidad frente al simple número de llegadas. Coincido con ellos, desde luego es el mejor indicador de la realidad. Un viejo debate hotelero dice que es preferible tener el hotel al 70% ganando, que al 95% ganando menos o perdiendo. Pues esto es igual, ahora bien, no podemos olvidar que somos un país destino de masas, de volumen, y que no toda nuestra oferta es de lujo o de cinco estrellas.

Comenzamos el nuevo año, 2017, nuevos retos sobre el horizonte, desde CEOE se pide una vez más que el turismo sea una prioridad política de la Administración, con una apuesta clara y sobre todo con una dotación presupuestaria acorde al peso del turismo en la economía española, y su potencial de crecimiento.

La simplificación y la homogeneización de la normativa turística que en una de sus primeras declaraciones pedía la nueva Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asian, chocará frontalmente con unas competencias delegadas en las comunidades autónomas muy celosas de las mismas y poco dadas a ceder en este ámbito.

En breve, seguramente, se anunciará un nuevo Plan Nacional Integral de Turismo, o con un nombre similar, que sirva de hoja de ruta en esta nueva legislatura que acaba de empezar y que dé continuidad, o no, al anterior de 2012-2015.

En Turespaña esperamos ver muy pronto la mano de su nuevo director, Manuel Butler, un gran profesional y conocedor de la realidad turística nacional e internacional, siempre y cuando esta vez sí le dejen.

Para Canarias este 2017 también se presenta con importantes cambios. Desde una profunda revisión anunciada de toda la normativa turística mediante nuevos decretos de alojamiento, guías turísticos, restauración, vivienda vacacional, turismo activo? hasta una posible nueva Ley de Turismo. También se debería seguir con un nuevo plan estratégico que dé continuidad, o no, al elaborado en la anterior legislatura y que terminaba en 2016.

Nuevos mercados para Canarias sobre los que poner el foco y la atención, Israel o Estados Unidos podrían ser alguna de las nuevas incorporaciones a mercados objetivos. Seguir trabajando Francia, Polonia o Rusia. Y no olvidarnos de nuestros fieles alemanes, nórdicos o británicos, brexit incluido.

La conectividad debería seguir siendo un tema importante para España, y Canarias. El Fondo de Desarrollo de Vuelos, o un nuevo instrumento similar, se hacen necesarios para consolidar los buenos resultados en esta materia, y que si además van acompañados de una baja de las tasas de AENA mejor que mejor.

La posible y mentada privatización de AENA, más de lo que ya está, será otro factor a tener en cuenta este año que comienza. No podemos seguir con una red aeroportuaria deficitaria con aeropuertos que no cumplen ninguna función y que son redundantes al tener medios de transporte alternativos como el tren.

Y mientras tanto con una situación internacional convulsa y donde lejos de ver un horizonte de mejoría, vemos cómo los atentados y la sinrazón de la violencia se asoman a nuestro día a día. Esperemos que durante este nuevo año esto solo sea un triste recuerdo de algo que nunca debió pasar.

Muchos son los retos que tendremos que afrontar, muchos más de los aquí enunciados, pues la realidad hace que el turismo no dependa de una lista fija y cerrada, sino del trabajo constante y diario de los profesionales que cada día atienden a ese cliente que de todos los sitios a donde ir eligió nuestro destino, y al cual le debemos estar agradecidos.

Empecemos 2017 con ganas, mucha ilusión y con la tranquilidad de haber cerrado 2016 con una nota muy alta, pero con la certeza de cómo cada primero de año debemos mirar hacia los doce meses que tenemos por delante con trabajo y constancia. Todo por hacer, nuestro contador está a cero.

@RicardoFPA